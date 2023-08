Reved auf die 1: Neue Twitch-Königin stammt aus Deutschland

Wer hat den Längsten? Stream. Die Streamer*innen auf Twitch legen regelmäßig wahre Marathons hin, sogenannte Subathons, bei denen sie sehr lange online sind und ihren Content in die Welt streamen.

Und so geschah es auch kürzlich bei der neuen Twitch-Königin: Reved. Sie hat es unter anderem dank eines 7-Tage-Dauerstreams auf Platz 1 der Twitch-Streamerinnen geschafft.

Wohlbemerkt, weltweit auf Platz 1. Da darf man doch mal herzlich gratulieren!

Reved überholt alle Streamerinnen

Antonia Staab, im Netz besser bekannt als Reved, macht regelmäßig mit unterhaltenden Formaten auf sich aufmerksam, die sie streamt und auf YouTube als VoD hochlädt.

In Deutschland ist sie mittlerweile bei allen bekannt, die im sozialen Netz der Gaming- und Streaming-Szene unterwegs sind. Doch nun erlangt sie obendrein internationale Bekanntheit, indem sie sich an die Spitze von ganz Twitch kämpft.

Sie überholt innerhalb ihres 10-Tage-Streams sogar rivers (@samyriveratv) aus Italien oder JenFoxxx (@jenfoxxuwu) aus Amerika. Sie retweetet die Streaming-Charts mit einem entspannten „LETS GO“.

Bemerkenswert ist hier vor allem der Abstand zum zweiten Platz. Mit 1,1 Millionen Stunden an Watchtime legt sie einen gewaltigen Hechtvorsprung vor rivers mit „nur“ 592.000 Stunden hin.

Natürlich handelt es sich hierbei nicht um einen regelrechten Stream. Aber der Erfolg sei ihr gegönnt.

So hat es Deutschland nun international auf Platz 1 der Most Watched Female Twitch Streamers geschafft. Die junge Streamerin dürfte die erste Augustwoche mit Sicherheit nicht so schnell wieder vergessen. Das Best-of des Streams seht ihr hier.

Subathons erfreuen Communitys

Subathons sind beliebt: Nicht nur die Zuschauer*innen erfreuen sich an den Dauerstreams. Der Erfolg von Reved zeigt nochmal ganz gut, warum so viele Streamer auf Subathons setzen.

Ganze 10 Tage zu streamen, ist mit einer gewaltigen Anstrengung verbunden. Die junge Streamerin hat sogar ihren Schlaf live ausgestrahlt. Aber es lohnt sich natürlich, da sich die Viewer für die Anstrengung mit Abos bedanken.

Solange die Content-Creator hier auf ihre Gesundheit achten, ist demnach nichts an einem schönen Subathon. auszusetzen. Oder was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare!

