Returnal bekommt mit dem neuen Update 2.0 gleich zwei Features spendiert, auf die Fans schon seit dem Launch des PS5-Hits warten: In Zukunft könnt ihr euren Fortschritt endlich auch während eines Runs zwischenspeichern, um dort später entspannt wieder weitermachen zu können. Ein Fotomodus kommt ebenfalls!

Returnal bekommt Zwischenspeichern und Fotomodus

Worum geht’s? Im PS5-Roguelite „Returnal“ war es bisher nicht möglich, zwischendurch abzuspeichern und den Durchlauf zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Stattdessen haben sich viele Fans mit dem Ruhemodus und Pausieren beholfen. Was aber natürlich alles andere als ideal ist, wenn es zum Beispiel zu einem Stromausfall kommt oder zwischendurch etwas anderes gespielt werden soll. Das ändert sich jetzt zum Glück aber.

Housemarque führt Zwischenspeichern ein: Das Entwicklerstudio hinter „Returnal“ bringt mit dem Update 2.0 endlich die Möglichkeit ins Spiel, abzuspeichern und schafft damit Abhilfe. Aber es handelt sich hierbei nicht um einen Standard-Speicherplatz und es gibt auch nur einen einzigen Spielstand.

So funktioniert „Zyklus aussetzen“: Mit dieser Zwischenspeicherfunktion könnt ihr euren aktuellen Zyklus, Run, Durchlauf oder wie auch immer ihr es in „Returnal“ nennen wollt, einfach pausieren und später genau an dieser Stelle weiterspielen. So verliert ihr keinerlei Fortschritt dieser Sitzung. Aber Vorsicht: Wenn ihr später weitermacht, wird der Speicherpunkt automatisch gelöscht, ihr könnt dort also nicht später noch einmal hin zurückkehren.

„Dabei gelten ein paar Einschränkungen: Spieler können beispielsweise nicht bei laufenden Bosskämpfen, Filmszenen, Szenen in Ego-Perspektive oder heftigen Kampfszenarien speichern. Wir fanden nämlich, dass es Momente in Returnal gibt, die Spieler am besten am Stück erleben sollen, um den gewünschten Spielfluss und die Herausforderung des Spiels beizubehalten.“ (via: PlayStation Blog)

Neuer Fotomodus kommt! Zusätzlich zur Zwischenspeichermöglichkeit kommt auch ein umfangreicher Fotomodus ins Spiel. Mit dem könnt ihr in „Returnal“ nach Herzenslust Bilder schießen, sie anpassen, mit Filtern bearbeiten und vieles mehr. Das funktioniert fast immer, nur in einigen wenigen Situationen wie während der Szenen in First Person-Perspektive nicht.

Wann kommt das Update 2.0? Das große „Returnal“-Update ist schon da und wurde heute, am 26. Oktober veröffentlicht. Ihr solltet es also herunterladen können, wenn ihr eure PS5 anwerft.

