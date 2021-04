Returnal ist nach den Credits nicht vorbei, denn die Story besitzt noch einen letzten, großen Twist. Um aber das geheime Ende erleben zu können, müsst ihr einiges tun.

Dieser Guide zeigt euch die Fundorte der Sonnengesicht-Fragmente und wie ihr das geheime Ende in Akt 3 freischaltet.

Returnal-Guide: Wie ihr das geheime Ende freischaltet

Hinweis: Wir werden möglichst vermeiden, etwas zur Story im Endgame zu enthüllen, dennoch müssen wir auf einige Gameplay-Aspekte im Spiel eingehen und sprechen deshalb eine Spoiler-Warnung aus.

Meistert Akt 2 und ihr erreicht den letzten Akt per New Game Plus

Nachdem ihr den finalen Boss Ophion in der Abyssalnarbe besiegt habt, könnt ihr euch erstmal auf die Schulter klopfen. Denn das Hauptspiel ist geschafft und ihr werdet mit den Credits und New Game Plus belohnt.

Wollt ihr aber noch mehr zur Story erfahren, werdet ihr nicht um New Game Plus herumkommen. Denn es gibt einen dritten Akt, der dadurch freigeschaltet werden kann. Das geheime Ende erlebt ihr, wenn ihr Akt 3 abschließt.

Nachdem ihr den Endgegner Ophion einmal besiegt habt, kommt ihr in einen merkwürdigen Bereich, in dem ein Auto mit eingeschalteten Scheinwerfern steht. Dies solltet ihr euch für später merken. Anschließend wacht ihr wieder bei Helios auf, und befindet euch jetzt in Akt 3.

Sammelt die 6 Sonnengesicht-Fragmente

Im Grunde hat sich in der Spielwelt nichts geändert, aber es lassen sich nun 6 Sonnengesicht-Fragmente finden, die ihr dank eurer permanenten Ausrüstung nun erreichen könnt.

In jedem Biom ist ein Sonnengesicht-Fragment versteckt. Die Welten ändern sich zwar mit jedem Versuch, die Fragmente sind jedoch stehts in bestimmten Räumen zu finden. Hier findet ihr die Sonnengesicht-Fragmente (via Polygon):

Fundort 1: Überwucherte Ruinen

Es gibt einen Nebenweg mit einem weit entfernten Plateau. Ihr benötigt den Haken, um die große Schlucht zu überwinden. Auf dem Plateau findet ihr das erste Fragment.

© SIE/Housemarque

© SIE/Housemarque

Fundort 2: Rotes Ödland

In einem der Hauptbereiche gibt es einen hohen Turm. Ihr könnt das oberste Stockwerk erreichen, wenn ihr auf den Orb schießt, der eine Brücke erscheinen lässt. Das Fragment befindet sich auf einer Fensterkante im Inneren des Turms.

© SIE/Housemarque

© SIE/Housemarque

Fundort 3: Verfallene Zitadelle

Bevor ihr zum Boss Nemesis kommt, überquert ihr eine lange Brücke. Im New Game Plus befindet sich eine Wasserstelle am Ende der Brücke. Darin findet ihr das nächste Sonnengesicht-Fragment.

© SIE/Housemarque

© SIE/Housemarque

Fundort 4: Echoruinen

Ihr müsst in einen langen Nebenweg mit roter Flüssigkeit. Überquert die Flüssigkeit und ihr erreicht eine Plattform, auf der ihr das Fragment aufsammeln könnt.

© SIE/Housemarque

© SIE/Housemarque

Fundort 5: Brüchiges Ödland

In diesem Biom müsst ihr den großen Hauptraum finden, der mehrere Ebenen aufweist (siehe Karte). Das Fragment liegt auf der höchsten Ebene. Um dorthin zu kommen, schießt den Orb ab, der weitere Plattformen erscheinen lässt.

© SIE/Housemarque

© SIE/Housemarque

Fundort 6: Abyssalnarbe

Sucht den Nebenweg mit den vier Platformen, die von tiefen Klippen getrennt sind. Wenn ihr auf den fliegenden Orb schießt, erscheinen weitere Plattformen, die euch den Weg zum Fragment ermöglichen. Damit wäre auch das letzte Sonnengesicht-Fragment in eurem Besitz.

© SIE/Housemarque

© SIE/Housemarque

Die Sonnengesicht-Fragmente bleiben euch auch nach einem Bildschirmtod erhalten. Es ist also nicht schlimm, wenn ihr sterbt und noch nicht alle gesammelt habt. Sobald ihr das komplette Set in eurem Besitzt habt, könnt ihr ebenfalls ruhig sterben.

Schließt alle Haussequenzen ab

Die nächste Etappe: Schließt alle Haussequenzen ab. Reist zuerst zu den Überwucherten Ruinen und beendet alle drei Sequenzen aus Akt 1. Anschließend geht’s zu den Echoruinen, um dort alle verfügbaren Haussequenzen abzuschließen. Die sechste und damit letzte Sequenz wird durch die gesammelten Fragmente freigeschaltet. Ist auch diese geschafft, erhaltet ihr einen Autoschlüssel.

© SIE/Housemarque

Begebt euch mit dem Schlüssel zum Auto und erlebt das geheime Ende

Für den letzten Schritt ist es nötig, den Endboss Ophion nochmal zu besiegen. Anschließend kommt ihr wieder am Auto vorbei (ihr erinnert euch?). Benutzt den Autoschlüssel und ihr erlebt das geheime Ende!