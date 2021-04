Returnal: Was passiert, wenn ich sterbe und welche Items bleiben erhalten? (Guide, Lösung)

Returnal besitzt einen happigen Schwierigkeitsgrad und erfordert durch das Roguelike-Prinzip viel Können. Denn, wenn ihr sterbt, zahlt ihr einen hohen Preis.

In diesem Guide sagen wir euch, was beim Bildschirmtod in „Returnal“ passiert und welche Ausrüstung und Items euch überhaupt erhalten bleiben.

Guide: Bei jedem Tod in Returnal, verliert ihr fast alles

In Returnal werdet ihr oft sterben, darauf ist das Gameplay ausgelegt. Der Clou: Protagonistin Selene befindet sich in einer Zeitschleife und bei jedem Tod erlebt sie ihren Absturz auf den Planeten aufs Neue und erhält einen weiteren Versuch, den gefährlichen Planeten zu erkunden. Fast alles an Items und Ausrüstung geht beim Ableben jedoch verloren, also startet sie fast wieder mit leeren Taschen – aber nur fast.

Was geht verloren?

Schusswaffen: Ihr startet an der Absturzstelle wieder mit der normalen Pistole.

Waffenleisung

Adrenalin

Obolit

Parasiten

Sylphium-Harz: Euer Gesundheitsbalken wird wieder auf die ursprüngliche Stufe zurückgesetzt.

Temporäre Ausrüstung und Artefakte: Atropinische Schlüssel, Musikschatulle usw.

Benutzbare Items: Sylphium-Phiolen, Bodendornen, Barriere usw.

Alle Buffs und Debuffs

Was bleibt erhalten?

Pistole als Startwaffe

Datenbank-Sammlung

Audio-Logs

Das Schwert

Äther

Permanente Ausrüstung: Wichtige Schlüssel für das Haus und neue Biome, Teleporter-Freischaltung, Enterhaken usw.

Missionsziele

Abgeschlossene Haussequenzen und besiegte Bosse

Sterbt ihr in Returnal, verliert ihr nicht nur fast die gesamte Ausrüstung, die Welt verändert sich außerdem. © SIE/Housemarque

Was passiert mit der Spielwelt?

Das gesamte Areal, das ihr vorher erkundet habt, wird gelöscht. Startet ihr wieder an der Absturzstelle, dann wird die Welt von Atropos samt auffindbarer Items nach dem Zufallsprinzip neu generiert. Alle Feinde leben wieder und ihr fangt quasi wieder von vorn an.

Die Astronautenpuppe als Lebensretter

Die Astronautenpuppe ist ein wahnsinnig hilfreiches Artefakt. Wenn sich davon eine in eurem Besitzt befindet, dann rettet sie euch buchstäblich das Leben.

Was bewirkt die Astronautenpuppe? Dieses Item funktioniert so wie die Feen in der Flasche bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Habt ihr eine dieser Puppen im Inventar und solltet sterben, dann schenkt sie euch auf der Stelle einen neuen Versuch. Ihr verliert nichts (außer die Astronautenpuppe) und könnt mit einem aufgefüllten Lebensbalken das Abenteuer einfach fortsetzen.

Wie erhalte ich die Puppe? Ihr erhaltet zum Beispiel bei der ersten Haussequenz eine der Astronautenpuppen. Sie können aber auch bei einem Itemgenerator gegen genug Obolit gekauft werden, falls sich dort eine im Angebot befindet (das hängt vom Zufall ab). Ihr werdet sie dagegen aber wohl nicht einfach irgendwo auf dem Boden liegen sehen.