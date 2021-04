Returnal: Alle Infos zu Spielzeit, Akt-Übersicht und Endgame (Guide)

Returnal ist der nächste große PS5-Blockbuster und die Entwickler des finnischen Studios Housemarque haben das Roguelike-Genre in die AAA-Liga verfrachtet. Doch wie viel Umfang bietet „Returnal“ überhaupt?

In diesem Guide geben wir euch alle Infos zur Spielzeit, den verschiedenen Akten und das Endgame.

Guide: Wie lang ist Returnal?

Die Spielzeit von Returnal: Es ist ausgesprochen schwierig, die Spielzeit von „Returnal“ zu genau beziffern. Wie lange ihr für den Action-Horror-Shooter braucht, hängt sehr stark von euren eigenen Fähigkeiten ab. Es ist ein Spiel für Fortgeschrittene und bietet durch den happigen Schwierigkeitsgrad ein hohes Frustpotenzial. Immerhin verliert ihr nach einem Tod fast alles und dazu kommt, dass alle Areale und Items zufallsgeneriert werden.

Trotzdem bietet Returnal eine Story und die ist sogar ziemlich spannend. Wir können uns nur auf unsere Eindrücke aus unserem Test berufen: Um das Ende der Story zu sehen, investieren geübte Spieler etwa 20 bis 30 Stunden.

Wer wirklich viel Können an den Tag legt, kann sogar deutlich schneller durch sein. Nicht so hartgesottene Gamer können dagegen wesentlich länger brauchen und vielleicht nach 10 Stunden noch in den ersten zwei Biomen stecken.

Wollt ihr alle Collectibles, kommt nochmal viel Spielzeit dazu: Falls ihr alle Scout-Logbücher, Xenoglyphen oder sogar die Datenbanken mit der gesamten Ausrüstung füllen wollt, dann wird euch die Suche lange vor den Bildschirm fesseln. In unter 60 Stunden ist das schwer zu bewerkstelligen.

Returnal-Guide: Alles zu Spielzeit, Akt-Übersicht und Engame-Content. © SIE/Housemarque

Wie viele Kapitel/Akte gibt es?

„Returnal“ ist in drei Akte unterteilt, wovon die ersten beiden die Hauptstory bilden. Habt ihr Akt 2 abgeschlossen, rollen die Credits über den Bildschirm. Anschließend könnt ihr euch dem optionalen dritten Akt annehmen.

Wie viele Biome gibt es?

Insgesamt kämpft ihr euch durch 6 Biome. Die meisten Biome habt ihr erfolgreich abgeschlossen, sobald der dortige Boss besiegt wird.

Diese Auflistung gibt euch einen Überblick über die Biome und Bosse:

Akt 1/Zyklus 1

Überwucherte Ruinen (Boss: Phrike)

Rotes Ödland (Boss: Ixion)

Verfallene Zitadelle (Boss: Nemesis)

Akt 2/Zyklus 2

Echoruinen (Boss: Hyperion)

Brüchiges Ödland (ohne Boss)

Abyssalnarbe (Boss: Ophion)

Sterbt ihr in Akt 1, dann startet ihr immer am Anfang der Überwucherten Ruinen. Erreicht ihr jedoch Akt 2, dann braucht ihr den ersten Zyklus nicht mehr erneut zu wiederholen. Ihr erlebt neue Story-Geschehnisse und beginnt fortan immer bei den Echoruinen.

Returnal: Der PS5-Blockbuster im Test – Endlich sind wir in der Next-Gen angekommen

Gibt es Endgame-Content?

Ja, nach den Credits gibt es noch mehr zu erleben. Ihr könnt jetzt das New Game Plus starten. Ihr beginnt damit ein neues Abenteuer, nehmt aber die gesamte, permanente Ausrüstung aus eurem erfolgreich abgeschlossenen Durchlauf mit. Das hat den Vorteil, dass ihr nun alle Ausrüstungsgegenstände im Besitz habt, um in den ersten Biomen sogar die Bereiche zu erreichen, die vorher nicht zugänglich waren.

Das New Game Plus ermöglicht es euch außerdem, mit einer Maschine an Bord von Helios zwischen den zwei Zyklen beliebig zu wechseln.

Returnal: 10 Tipps und Tricks zum Überleben – Einsteiger-Guide

Gibt es ein geheimes Ende in Returnal?

Entdeckt das geheime Ende: Nach den Credits ist die Story noch nicht vorbei. Im New Game Plus lässt sich das geheime Ende (Akt 3) erleben. Dazu müsst ihr fünf Haussequenzen abgeschlossen und sechs Sonnengesicht-Fragmente gefunden haben. Dann werden die letzte Haussequenz und der wahre Story-Abschluss verfügbar. Alle ausführlichen Infos dazu folgen in einem separaten Guide.