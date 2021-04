Die Horror-Survival-Reihe Resident Evil gehört seit nunmehr 25 Jahren mit über 100 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Videospielreihen von Capcom. Passend zum Jubiläum erscheint in Kürze mit Resident Evil 8 Village ein neuer Titel der beliebten Spielreihe, zu dem im Rahmen eines „Resident Evil“-Showcase ein neuer Gameplay-Trailer sowie viele weitere Details bis hin zu einem neuen VR-Spiel vorgestellt wurden.

Zum Jubiläum kündigt Netflix eine erste Anime-Serie zum Franchise an, die eine direkte Verbindung zur Spielreihe darstellt und die beiden beliebten Charaktere, Claire Redfield und Leon S. Kennedy aus Resident Evil 2 wiedervereint.

Im Rahmen des Showcase bestätigt Netflix einen Releasetermin für Juli 2021. Gleichzeitig erscheint ein neuer Horror Teaser-Trailer, der mehr von der Handlung zeigt:

Darum geht es in der Resident Evil Netflix-Serie

Im Jahr 2006 wurden im Netzwerk des Weißen Hauses Spuren eines unzulässigen Zugriffs auf geheime Dateien des Präsidenten gefunden. Der amerikanische Bundesagent Leon S. Kennedy gehört zu der Gruppe, die ins Weiße Haus eingeladen wurde, um diesen Vorfall zu untersuchen.

Unterdessen stößt TerraSave-Mitarbeiterin Claire Redfield auf ein mysteriöses Bild von einem jugendlichen Flüchtling gezeichnet, das Opfer einer mysteriösen Virusinfektion zeigt. Claire beginnt mit Nachforschungen. Als sie das Weiße Haus besucht, um den Bau einer Sozialeinrichtung zu beantragen, trifft sie zufällig wieder auf Leon S. Kennedy. Gerade als sie ihn mit ihren Nachforschungen ins Vertrauen zieht, bricht im Weißen Haus das Chaos aus: Plötzlich gehen alle Lichter aus und Leon wird mit einem SWAT-Team von einer Horde Zombies angegriffen. Leon und Claire sehen eine Art Verbindung zwischen dem Zombie-Ausbruch und der seltsamen Zeichnung, während schon bald die übrige Welt von einer Zombie-Invasion heimgesucht wird.

Passend zum Jubiläumsjahr von „Resident Evil“ erscheint neben einem neuen Game und der Netflix-Serie auch ein Film-Reboot zur Reihe. Regisseur Johannes Roberts verspricht den Fans, dass sich der Kinofilm Resident Evil: Welcome to Racoon City – im Gegensatz zur sechsteiligen Filmreihe von Regisseur Paul W. S. Anderson – streng an Capcoms Survival-Horror-Vorlage hält, insbesondere was den Horror angeht. Auch hier gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Orten und Charakteren aus den Games.