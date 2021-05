In Capcoms Horrorspiel Resident Evil 8 gibt es zahlreiche Herausforderungen, die ihr bewältigen könnt, um zur Belohnung wertvolle AP zu erhalten, mit denen ihr im Boni-Shop diverse Erkenntlichkeiten ersteigern könnt, wie beispielsweise Konzeptzeichnungen, neue Waffen, Varianten mit unendlich Munition und noch einiges mehr. Es gibt also einen guten Grund, die Aufträge umzusetzen.

Eine solche Herausforderung hört auf den Namen Geologe und verlangt von euch, 15 glitzernde Edelsteine von der Decke und anderen Orten herunter zu schießen. Sollte euch dies gelingen, erhaltet ihr zum Austausch überdurchschnittliche 10.000 AP. Zum Vergleich: Selbst für das Erlegen des mächtigen Varcolag Alfa erhaltet ihr 10.000 CP, ein paar Edelstein zu sammeln, steht da kaum im Verhältnis.

Resident Evil 8 – Geologe: So findet ihr 15 glitzernde Edelsteine und schießt sie herab (Lösung)

Zur Klärung des Sachverhalts sei erst einmal gesagt, dass es sich bei den erwähnten glitzernden Edelsteinen um Schätze handelt, die ihr für gutes Geld bei dem Händler Duke verkaufen könnt. Duke taucht in der Welt von „Resident Evil 8“ an den ungewöhnlichsten Orten auf und ist Ethans einzige Anlaufstelle, um Waffen aufzurüsten, Munition sowie Heilgegenstände zu kaufen und natürlich kauft der füllige Mann euch euch allerhand ab.

Resident Evil 8 – Alle 20 Ziegen finden, genaue Fundorte der Collectibles (Guide)

In der Regel kann Duke in jedem Gebiet gefunden werden, doch ab einem gewissen Punkt in der Handlung hat er seinen Laden zusätzlich standardmäßig im Dorf aufgeschlagen, dort, wo ihr später den Kelch aus den Flakons herstellen müsst. Bei den Edelsteinen, die ihr Duke verkaufen könnt und die Teil der Herausforderung Geologe sind, handelt es sich um Kristallfragmente, Vivianten und Gelbquarz. Jeder dieser Steine wird lediglich durch ein weißes Glitzern angezeigt.

Solltet ihr ein solches Glitzern sehen und es befindet sich an der Decke, einem Dachbalken oder anderen unerreichbaren Orten über euren Kopf, schießt sie mit der Waffe herunter und sammelt sie im Anschluss auf. Jeder auf diese Weise gesammelte Edelstein zählt für die Herausforderung. Steine, die bereits auf dem Boden lagen und nur eingesammelt wurden, zählen nicht und sind lediglich die Lei wert, die Duke euch dafür gibt.

Resident Evil 8 – Geologe: Immer schön die Augen offen halten

Wenn ihr Räume in „Resident Evil 8“ untersucht, könnt ihr auf der Karte einsehen, ob ihr dort bereits alle relevanten Gegenstände gefunden habt oder ob die Suche noch im Gange ist. Sollte euch ein Objekt fehlen und ihr könnt es einfach nicht finden, handelt es sich in den meisten Fällen um einen solchen Edelstein. Schaut dann auf jeden Fall an die Decke und sucht nach dem verräterischen Glitzern.

Resident Evil 8: Alle acht Schätze und wie ihr sie erreichen könnt (Fundorte) – Lösung

Solltet ihr in Räumen nicht alle Gegenstände finden können, schaut in unsere umfangreiche Komplettlösung, wo wir für jeden Abschnitt die wichtigsten Fundgegenstände wie Edelsteine aufgelistet haben und euch verraten, wo ihr diese findet.

Es gibt aber auch außerhalb dieser Räumlichkeiten Edelsteine zu finden, beispielsweise in Waldabschnitten und anderen Bereichen zwischen zwei Gebieten. Haltet daher stets die Augen offen, auch und vor allen dann, wenn ihr auf der Karte nicht einsehen könnt, ob ihr bereits alle sammelbaren Items gefunden habt.

Glitzern : Sowohl in den Räumen als auch im Freien auf das Glitzern achten, meist an der Decke und ähnlichen unerreichbaren Orten.

: Sowohl in den Räumen als auch im Freien auf das Glitzern achten, meist an der Decke und ähnlichen unerreichbaren Orten. Schusswaffen : Für diese Herausforderung gelten nur solche Edelsteine, die ihr selbst herunter schießen musstet.

: Für diese Herausforderung gelten nur solche Edelsteine, die ihr selbst herunter schießen musstet. Duke : Verkauft die Edelsteine bei dem Händler Duke, um Lei dafür zu erhalten. Ihr müsst die Schätze also nicht sammeln, um den Erfolg zu erhalten.

: Verkauft die Edelsteine bei dem Händler Duke, um Lei dafür zu erhalten. Ihr müsst die Schätze also nicht sammeln, um den Erfolg zu erhalten. Genug für alle : Ihr könnt bereits im ersten Spieldurchlauf 15 glitzernde Edelsteine finden, die im Deckenbereich hängen

: Ihr könnt bereits im ersten Spieldurchlauf 15 glitzernde Edelsteine finden, die im Deckenbereich hängen 2. Versuch: Ihr müsst die glitzernden Edelsteine für Geologe nicht in einem Durchlauf komplett finden. Fehlen euch zum Ende des Spiels welche, schnappt ihr euch den Rest einfach im New Game Plus.

Resident Evil 8 – Geologe: Mehr als genug Edelsteine für jedermann

Es ist durchaus möglich, diese Herausforderung bereits beim ersten Spieldurchlauf von Resident Evil 8 von eurer Liste abzuhaken. Glitzernde Edelsteine die an der Decke hängen gibt es auf jeden Fall zur Genüge. Alleine in der Kristallhöhle am Ende der alten Festung, wo ihr Urias besiegen müsst, können sechs solcher Edelsteine von der Decke geschossen werden. Sofern ihr auch im Rest des Spiels aufmerksam seid, ist diese Herausforderung kein Problem.

Sollte es euch beim ersten Versuch dennoch nicht gelingen, die Herausforderung Geologe abzuschließen, ist das kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Die Voraussetzungen beschränken sich nämlich nicht auf einen einzelnen Durchlauf. Schießt im New Game Plus einfach weiter munter auf die glitzernden Edelsteine, und ihr solltet schon bald die 10.000 AP euer eigen nennen können.