Resident Evil 8 im Performance-Vergleich: So laufen die Village- & Castle-Demo auf PS5 und PS4 (Pro)

In den letzten zwei Wochenenden veröffentlichte Capcom jeweils eine zeitbegrenzte Demo zu Resident Evil 8, die euch in das namenlose Dorf beziehungsweise Schloss Dimitrecu verfrachten. Beide Anspielversionen ließen sich dabei lediglich auf der PS4 (Pro) und PS5 spielen. Erst ab dem kommenden Sonntag können Spieler*innen auf allen verfügbaren Plattformen für insgesamt sieben Tage beide Demos ganz in Ruhe spielen.

Resident Evil 8: Wie schlagen sich die verschiedenen PlayStation-Konsolen im Performance-Test?

Wie sich die Village- und Castle-Demo in technischer Sicht auf den Sony-Konsolen spielen lassen, könnt ihr euch in einem Techniktest in Form eines YouTube-Videos anschauen. Verglichen werden darin die Sony-Konsolen PS4, PS4 Pro sowie die PS5.

Zu Beginn wird ein Blick auf die verschiedenen Auflösungen der Konsolen geworfen. Auf der PS4 wurde eine Auflösung von 1600x900p getestet, während es auf der PS4 Pro Full-HD (1920x1080p) und auf der PS5 4K (3840x2160p). Anschließend wird auf der PS5 Raytracting hinzugeschaltet, was selbst in 4K zu kaum merklichen Einbrüchen der Framerate führt. Hingegen hat die PS4 Pro bei „Resident Evil 8“ im 4K-Mode deutlich zu kämpfen, was an der Framerate deutlich zu erkennen ist.

Besonders hübsch wirken die Beleuchtungseffekte im Schloss, bei denen die PS5 dank Raytracing ein weiteres Mal deutlich die Nase vorn hat. Generell läuft der Titel auf allen drei Konsolen gut spielbar. Während die PS4 Pro bei der hohen 4K-Auflösung noch einigermaßen mithalten kann, merkt man der normalen PS4 die fehlende Leistung stark an. Nur die PS5 schultert die 4K-Auflösung in Kombination mit Raytracting und liefert dabei noch eine konstante Framerate von 60 fps.

Das entsprechende Video haben wir euch im Folgenden eingebunden.

„Resident Evil 8“ erscheint am 7. Mai 2021 für PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Google Stadia. Alle News, Artikel, Guides, Videos und Bilder zu dem Horrortitel findet ihr auf unserer Themenseite.