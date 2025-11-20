Reddit-Countdown zu GTA 6: „Weniger als ein Jahr“ – und die Angst vor der nächsten Verschiebung

Offiziell peilt Rockstar Games aktuell den 19. November 2026 für GTA 6 an – nach zwei Terminwechseln (zunächst von Herbst 2025 auf 26. Mai 2026, dann vor Kurzem auf den 19. November 2026). Damit liegen Stand 20. November 2025 weniger als zwölf Monate vor uns. Allerdings herrscht innerhalb der Community erneut große Sorge, dass der schlimmste Fall eintreten könnte.

Der Countdown-Post entfacht die Debatte neu

Ein Countdown-Thread auf r/GTA6 erinnert seit Tagen daran, dass der nächste Termin „weniger als ein Jahr“ entfernt ist und bündelt die Stimmung: von Galgenhumor über Resignation bis hin zu nüchterner Akzeptanz.

„Wir feiern jetzt schon zum dritten Mal ‘noch 1 Jahr’ ☠️“

„Gut, dass es wahrscheinlich eh wieder verschoben wird (/s).“ Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

„…wird es wieder verschoben, so Richtung 2027.“

Solche Kommentare zeigen: Viele rechnen trotz neuem Datum mit einem dritten Aufschub – teils aus Spaß, teils ernsthaft.

„Ein Jahr ab heute + sechs Monate“ – Fans befürchten eine dritte Verschiebung

Auch außerhalb des GTA6-Subreddits wird gewettet, dass „ein Jahr“ am Ende länger dauert:

„Ein Jahr ab heute + sechs Monate.“

„Keine Chance, dass es 2026 erscheint.“

„Ich hab das Mai-2026-Datum nie geglaubt… ähnliches Muster wie bei RDR2: Herbst 2017 → Frühjahr 2018 → Herbst 2018.“

„Genau rechtzeitig für die nächste Verschiebung.“

Diese Zitate verdichten die Sorge: Wenn ein Datum schon einmal um sechs Monate rutscht, folgt womöglich ein zweiter „Feinschliff-Puffer“ in der heißen Phase vor Release.

Gegenstimmen: „Lieber warten, als einen Cyberpunk-Moment“

Es gibt aber auch die Fraktion der Geduldigen, die zusätzliche Monate als sinnvoll betrachtet:

„Ich blende das aus, bis ich es wirklich spiele.“

„Verzögert man für Feinschliff, wird gemeckert; bringt man es unfertig, wird auch gemeckert – man kann nicht gewinnen.“

Diese Perspektive erinnert daran, wie hoch die Erwartungen sind und wie groß die Angst vor einem technisch holprigen Start, wie es zum Beispiel in ziemlich prominenter Form bei dem Action-Rollenspiel von CD Projekt RED geschehen ist. Erst durch zahlreiche Updates und Fixes konnte das Entwicklerteam mühsam das Vertrauen der Fans zurückgewinnen.

© Rockstar Games

Der Stand der Dinge: Das ist der Status quo

Rockstar hat den 19. November 2026 öffentlich bestätigt und sich für die zusätzliche Wartezeit entschuldigt. Branchenberichte betonen, dass der spätere Termin auch strategisch zum Weihnachtsgeschäft passt. Zugleich äußerte Take-Two zuletzt Zuversicht, am Datum festzuhalten, was Fans nach zwei Verschiebungen naturgemäß skeptisch sehen.

Der Countdown zeigt ein klares Stimmungsbild: Hype ungebrochen, Vertrauen fragil. Zwischen „es verschiebt sich noch mal“ und „lieber poliert releasen“ pendelt die Community – bis Rockstar den nächsten Meilenstein liefert. Wir halten fest: Offiziell bleibt der 19. November 2026. Alles darüber hinaus ist – Stand heute – Spekulation. Dennoch drücken wir uns selbst die Daumen, dass es zu keiner weiteren Verschiebung kommt und der Titel dennoch Ende nächstens Jahres in einem optimalen Zustand erscheint.

Was ist eure persönliche Spekulation? Erscheint GTA 6 wirklich am 19. November 2026 oder droht eine dritte Verschiebung? Mit ein wenig Glück (oder Pech) erscheint vorher sogar noch Valves Half-Life 3!