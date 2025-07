Red Dead Online überraschend aktualisiert – Plant Rockstar ein Comeback?

Red Dead Online hat kürzlich eine überraschende Aktualisierung erhalten, die eine Handvoll neuer Missionen hinzugefügt hat. Diese unerwartete Entwicklung hat Diskussionen darüber ausgelöst, ob Rockstar versucht, ein Comeback für das Spiel zu inszenieren. Red Dead Redemption 2 ist eines der meistgeliebten Videospiele aller Zeiten und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Dennoch blieb Red Dead Online im Schatten von GTA Online, da es seit 2022 keine größeren Updates mehr erhielt. Die jüngste Aktualisierung hat die Hoffnung geweckt, dass es mehr geben könnte, insbesondere da das Update „Volume 1“ genannt wurde.

Red Dead Online: Ein Comeback in Sicht?

Wird Red Dead Online wiederbelebt? Die jüngste Aktualisierung hat bei einigen Fans die Hoffnung geweckt, dass Rockstar wieder mehr in Red Dead Online investieren könnte. Die Bezeichnung „Volume 1“ lässt vermuten, dass noch weitere Inhalte geplant sind. Es gibt sogar Spekulationen über ein größeres Update um Halloween 2025 herum. Gleichzeitig kursieren Gerüchte über ein Remaster von Red Dead Redemption 2 für moderne Konsolen, was zusätzliche Aufmerksamkeit auf das Franchise lenken könnte.

Dennoch gibt es auch viele, die skeptisch bleiben. Einige Fans äußern sich in Online-Foren kritisch zu der Aktualisierung und bezeichnen sie als „zu wenig, zu spät“. Sie bemängeln, dass die neuen Missionen lediglich auf recycelten Inhalten basieren und nicht ausreichen, um das Spiel aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken.

Fans enttäuscht von fehlendem Support

Warum sind einige Spieler enttäuscht? Viele Spieler fühlen sich von Rockstar vernachlässigt, da Red Dead Online nie die gleiche Unterstützung wie GTA Online erhielt. Während GTA Online regelmäßig mit nennenswerten Updates bedacht wurde, musste sich Red Dead Online mit kleineren Updates zufriedengeben. Diese Enttäuschung spiegelt sich in den Kommentaren von Spielern wider, die anmerken, dass die neuen Inhalte nicht ausreichen, um sie zum Spiel zurückzubringen.

Ein häufig geäußerter Wunsch der Community ist die Integration von Mexiko in die Spielwelt von Red Dead Online. In Red Dead Redemption war Mexiko ein wichtiger Bestandteil der Karte, doch in Red Dead Redemption 2 bleibt es unzugänglich. Einige Spieler spekulieren, dass Rockstar ursprünglich geplant hatte, Mexiko hinzuzufügen, die Entwicklung jedoch eingestellt wurde.

Die Zukunft von Red Dead Online

Was erwartet die Community in Zukunft? Trotz der jüngsten Aktualisierung bleibt die Community gespalten. Während einige hoffen, dass Rockstar das Spiel weiterentwickelt, glauben andere, dass das Unternehmen lediglich versucht, das Interesse der Spieler vor einem möglichen Remaster von Red Dead Redemption 2 zu steigern. Einigen Fans zufolge könnte es sich bei den neuen Inhalten lediglich um Restbestände handeln, die ursprünglich für 2021 geplant waren.

Die Zukunft von Red Dead Online bleibt ungewiss. Viele Spieler wünschen sich weiterhin umfangreichere Updates und neue Inhalte, um die Online-Welt von Red Dead Redemption 2 zu erweitern. Ob Rockstar diesen Wünschen nachkommt, bleibt abzuwarten. Teile deine Gedanken in den Kommentaren: Glaubst du, dass Red Dead Online ein Comeback schaffen kann?