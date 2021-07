Realms Deep 2021: Shooter-Event feiert dieses Jahr ein Comeback

3D Realms, Devolver Digital und andere namenhafte Publisher wie New Blood oder gar 1C Entertainment finden im Rahmen der Realms Deep 2021 zusammen und veranstalten ein eigenes kleines Event, das ähnlich wie die E3-PKs neue Spiele der Publisher und Entwicklerstudios zeigt.

In 2021 feiert die „Realms Deep“-Show dabei ein Comeback. Das Format ist in 2020 erfolgreich debütiert. Gezeigt wurden primär Boomer-Shooter wie das neue Graven von 3D Realms. Den 3-minütigen „Realms Deep 2020 Supercut“ könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Das Video vermittelt einen guten Eindruck davon, was das Event zu bieten hatte. Neben Spielankündigungen wie neue Trailer gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm, in dem die Entwickler*innen zu Wort kamen oder Interviews geführt wurden. Zum Beispiel gab es ein Videopodcast mit dem Synchronsprecher von Duke Nukem, Jon St. John. Das vollständige Video dazu könnt ihr euch hier ansehen (es geht rund 1,5 Stunden).

Was bietet Realms Deep 2021?

Was genau, also welche neuen Spiele, während der Realms Deep 2021 gezeigt werden, ist noch nicht bekannt. Wir dürfen uns jedoch auf folgende Publisher und Entwicklerstudios freuen:

3D Realms

Slipgate Studios

KillPixel Games

Devolver Digital

1C Entertainment

Nightdive Studios

Voidpoint

Running with Scissors

In The Keep

Es wird sicherlich Neues zum Entwicklungsstand von Graven geben, das ihr bereits via Early-Access-Zugang spielen könnt. Vielleicht wird sogar der finale Releasetermin genannt. Ähnliches gilt für den Klassik-Shooter Wrath: Aeon of Ruin, das ebenfalls noch keinen Releasetermin hat. Weiter könnten Neuigkeiten zu Ion Fury oder den Geheimtipps „Prodeus“ und „Fallen Aces“ folgen.

ANNOUNCING: REALMS DEEP 2021

AUGUST 13-15, LIVE SHOW ON THE 14thhttps://t.co/pwbF8LOLXt#RD2021 pic.twitter.com/BPggJGI0AB — 3D Realms (@3DRealms) July 7, 2021

Das digitale Event „mit 3D Realms und Freunden“ soll jedenfalls eine Menge „Weltpremieren, ein paar Spezialgäste, den Vault und noch einiges mehr“ bereithalten.

Wann startet Realms Deep 2021? Das Event geht über drei Tage, es startet am 13. August und endet am 15. August 2021. Die Liveshow startet am 14. August um 19 Uhr deutscher Zeit.

Wo wird Realms Deep 2021 gestreamt? Ihr könnt euch den Stream ganz entspannt von zu Hause aus ansehen und zwar über den Twitch-Kanal von 3D Realms.