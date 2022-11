E-Kart Invitational 2: PietSmiet veranstaltet langersehnte Revanche

Vor ziemlich genau einem Jahr hat die erste Ausgabe des PietSmiet E-Kart Invitational sattgefunden. Dieses Event hat so viel Anklang gefunden, dass sich die Fans schnell einige waren, dass eine Revanche her muss. Die ist vor wenigen Tagen auf Twitter offiziell angekündigt worden. Wann es los geht und wer dabei ist, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

E-Kart Invitational 2: Wann und wo ihr das Event schauen könnt

Das Event letztes Jahr war ein großer Erfolg. Insgesamt wurde der Stream fast 150.000 Mal geklickt und hatte einen Zuschauer-Peak von über 37.000 Menschen. Die Community wollte eine Revanche und die bekommen sie. Diesen Samstag geht es wieder los.

Auf einer Kartbahn treten vier Teams mit jeweils drei Fahrer*innen gegeneinander an, um in Bestzeit über die Strecke zu heizen und sich spannende Duelle zu liefern. Der Spaß steht hier eindeutig im Vordergrund. Es sollen einige Dinge aus dem letzten Jahr verbessert werden, um das Rennen leichter verfolgen zu können. Wir können gespannt sein.

Genau wie 2021 wird die Veranstaltung live auf dem Twitch-Kanal von PietSmiet übertragen. Am Samstag den 19. November 2022 startet das Ganze. Ab 17 Uhr könnt ihr einschalten, um nichts von dem Event zu verpassen.

Die Moderation wird ebenfalls wie bei der ersten Ausgabe von Chris und Peter von den Piets und der Streamerin Sissor übernommen.

Diese Teilnehmer treten in Teams gegeneinander an:

Izzi (Team Rot)

(Team Rot) Papaplatte (Team Rot)

(Team Rot) Starletnova (Team Rot)

(Team Rot) Jay von PietSmiet (Team Gelb)

(Team Gelb) Farbenfuchs (Team Gelb)

(Team Gelb) RvNxMango (Team Gelb)

(Team Gelb) Brammen von PietSmiet (Team Schwarz)

(Team Schwarz) DoktorFroid (Team Schwarz)

(Team Schwarz) JenNyan (Team Schwarz)

(Team Schwarz) Leon von Bonjwa (Team Blau)

(Team Blau) Milschbaum (Team Blau)

(Team Blau) Sep von PietSmiet (Team Blau)

Habt ihr die erste Ausgabe verfolgt? Und schaltet ihr am Samstag ein? Schreibt es uns in die Kommentare!