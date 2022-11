Kick auf Eis: Trymacs plant neues Event zum Jahresende

Trymacs ist nicht nur als Streamer und YouTuber erfolgreich. Er organisiert zudem immer wieder große Events, die viel Anklang finden. So auch zum Ende dieses Jahres. Mit Kick auf Eis belebt er ein bekanntes Format von Stefan Raab wieder.

Kick auf Eis: Termin und weitere wichtige Infos

Das Event von Trymacs soll an ein bekanntes Format von Stefan Raab angelehnt sein. Dabei spielen zwei Teams auf einer Eishockeyfläche gegeneinander Fußball. Ausgestattet mit rutschigen Bowlingschuhen und einer Eishockey-Ausrüstung müssen so viele Tore wie möglich erzielt werden.

Die Teams sollen dabei aus bekannten Creatorn bestehen. Als Teamkapitäne sind unter anderem MontanaBlack, EliasN97 und Fritz Meinecke bekannt. Wer die Bubble rund um Trymacs kennt, könnte auch noch weitere Teilnehmer wie MckyTV oder Rumathra vermuten.

Stattfinden soll das Ganze am 29. Dezember 2022 ab 14 Uhr in der Lanxess Arena in Köln. Wer sich das Event anschauen will, kann das kostenlos von Zuhause aus tun. Wie schon das Box-Event, wird auch Kick auf Eis als Livestream auf Joyn übertragen. Es gibt allerdings auch Tickets, um vor Ort dabei zu sein. Die Preise reichen von 32,49 Euro bis 67,49 Euro.

Trymacs macht Fernsehproduktionen Konkurrenz

Mit Blick auf die vorherigen Events, die von Trymacs organisiert wurden, können wir davon ausgehen, dass auch Kick auf Eis ein großer Erfolg wird. Schon mit The Great Fight Night hat er die Lanxess Arena fast komplett gefüllt und mit bis zu 500.000 Zuschauer*innen vor den Bildschirmen, war der Boxkampf eines der gefragtesten Events dieses Jahres.

Stefan Raab hat mit ähnlichen Events zwar Zuschauerzahlen im Millionenbereich geknackt, allerdings erreicht Trymacs durch seine reine Onlinepräsenz die Altersgruppe über 40 Jahren fast gar nicht mehr. Dafür, dass dieser Teil potenzieller Zuschauer wegfällt, sind seine Einschaltquoten allerdings ziemlich hoch. Mit Partnern wie Pro7 und Joyn hat Max große Produktionsstudios an seiner Seite.