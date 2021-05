Graven: Dark-Fantasy-Shooter ab sofort im Early Access

Nach dem erfolgreichen Launch von Ghostrunner und Ion Fury, arbeitet 3D Realms nun mit Slipgate Ironworks an einem neuen Dark-Fantasy-Shooter im Stile der Klassiker „Hexen“ und „Heretic“. Graven befindet sich ab sofort im Early Access auf Steam, wie Publisher 1C Entertainment nun bekannt gibt.

Aber worum handelt es sich eigentlich genau bei dem neuen Boomer-Shooter?

Graven im Early Access auf Steam

„Graven“ sieht sich selbst als spiritueller Nachfolger der beliebten Fantasy-Shooter, die wir in den 90er-Jahren regelmäßiger zu Gesicht bekamen.

Darunter das bekannte „Heretic“, das unter anderem mit der Branchenlegende John Romero entwickelt wurde, dem Level-Designer von DOOM (1993). Einige von euch erinnern sich womöglich an den Fantasy-Shooter, der anstelle eines Sci-Fi-Settings auf ein Mittelalter-Setting setzte und so wurde aus einer Pistole kurzerhand ein Zauberstab und anstelle von Dämonen aus der Hölle bekämpften wir hier entsprechend Fabelwesen. So weit, so „DOOM“. Allerdings war das Setting eine willkommene Abwechslung zum „DOOM“-Alltag in dieser Zeit.

In „Graven“ werden die Dark-Fantasy-Anleihen wieder aufgegriffen und so ist alles äußerst düster und dreckig, während magische Elemente und Rätsel wie kleine Aciton-Adventure-Features das FPS-Gameplay aufwerten.

© 3D Realms/Slipgate Ironworks/1C Entertainment

Worum geht es in „Graven“? Inhaltlich werden wir in die Haut eines namenlosen Priesters gesteckt, der zum Tode verurteilt wurde. Auf einem Boot treibend finden wir uns deshalb in einem Sumpf wieder. Ein mysteriöser Fremder rüstet uns dmit einem geheimnisvollen Stab und einem Buch aus, während er uns ermutigt, das Leid der Menschen zu heilen.

Wie in jeder guten Dark-Fantasy-Welt gibt es auch hier Scheusale, die das dreckige Setting abrunden, und denen wir den Garaus machen müssen.

Am Ende ist es ein First-Person-Shooter und -Rätselspiel, das mit modernen Techniken entwickelt wurde, jedoch den ästhetischen Stil der 90er-Jahre einfängt.

Zu Graven auf Steam! (aktuell gibt es 10% auf den Titel)

Wissenswert: Unter anderem ist Chuck Jones an der Produktion beteiligt, der bereits an Duke Nukem 3D und Half-Life mitwirkte. Die Stimme des Hauptcharakters dürfte Boomer-Shooter-Fans unter euch bekannt vorkommen. Es ist Stephan Weyte, dessen Stimme wir bereits aus „Blood“ und „Dusk“ kennen.

„Graven“ befindet sich ab dem 26. Mai 2021 im Early Access auf Steam. Wann die Vollversion erscheint, ist bislang noch unbekannt.