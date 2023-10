Graven: Vollversion lässt nicht mehr lange auf sich warten!

3D Realms, die Schöpfer von Duke Nukem 3D, produzieren mit Slipgate Ironworks einen neuen Mittelalter-Shooter à la Hexen und Heretic, die in den 90er-Jahren für viel Spielfreude in der Gaming-Community sorgten.

Nun ist es endlich so weit und der geistige Nachfolger von „Hexen“ ist fast fertig. Graven erscheint am 23. Januar 2024 in der Vollversion. Es befand sich mehrere Jahre in der Early-Access-Phase.

Hier seht ihr den offiziellen Release-Date-Trailer, der euch einen Einblick in das Spiel verschafft.

Was ist Graven für ein Spiel?

3D Realms beschreibt „Graven“ als First-Person-Puzzler. Es ist also mehr als plumpes Geballer. Es gibt ein paar RPG-Elemente, eine Vielzahl an Quests, Zaubern und Waffen-Upgrades. Äußerlich sieht alles wie ein RPG aus. Doch der Schein trügt, denn im Herzen ist es ein rasanter Ego-Shooter.

Das Spiel entführt uns in eine Dark-Fantasy-Welt und steckt uns in die Haut eines gläubigen Mannes, der zu unrecht verurteilt wurde. Wir stellen uns also nicht nur den Schrecken der Wildnis, wir blicken obendrein in den Abgrund der Menschheit.

„Ein Fremder bringt dich an Land und gibt dir vage Anweisungen, einen geheimnisvollen Stab und ein Buch.“

Wie in „Hexen“ gibt es Waffen mit mehreren Upgrades. Es gibt Nahkampf- und Fernkampfwaffen, darunter eine Armbrust und ein Schwert. Außerdem spielt das Zauberbuch eine wichtige, strategische Rolle.

Graven erscheint für den PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Nach der Early-Access-Phase dürfen wir ab dem 23. Januar 2024 erstmals in die Vollversion eintauchen.