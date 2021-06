In jedem „Ratchet & Clank“-Spiel gibt es sie: die ultramächtige Waffe RIDA (im Englischen RYNO). Das ultimative Schießeisen bekommt ihr auch in Ratchet & Clank: Rift Apart und PlayCentral zeigt euch, wie ihr die beste Waffe im Spiel finden könnt.

Ratchet & Clank: Rift Apart – RIDA 8: Beste Waffe im Spiel finden

Um die RIDA (Abkürzung für „Reiß ihn dir auf“) freizuschalten, müsst ihr alle Widerstands-Spionbots finden, die sich auf allen Planeten im Spiel verstecken.

Erst wenn ihr alle 10 Spionbots beisammen habt, könnt ihr bei Mrs. Zurkon die RIDA 8 abholen. Das gute Stück kostet euch keinen Bolt und es ist die mächtigste Waffe im Spiel.

Die RIDA 8 hat es in sich! © Sony Interactive Entertainment

Die Fundorte aller Spionbots in Rift Apart erfahrt ihr hier:

Ratchet & Clank: Rift Apart – Aller 10 Spionbots mitsamt Fundort – Lösung

Ultimative Crossover-Maschine: Erschafft Portale zu Horizon Zero Dawn und weiteren PlayStation-Spielen

In früheren Ablegern ist die RIDA bekannt dafür, den Gegnern mit einem übermächtigen Munitionsfeuerwerk Feuer unterm Hintern zu machen. Dieses Mal wurde die Waffe aber anders gestaltet.

Die Entwickler*innen bleiben auch bei der ultimativen Waffe dem Dimensionsthema treu und haben sie zur Crossover-Maschine umgestaltet. Feuert ihr das Ungetüm ab, werden Portale zu anderen PlayStation-Games geöffnet und fremdartige Objekte fallen auf die Gegner.

Das Überleben eure Feinde nur in den seltensten Fällen. So kann es durchaus passieren, dass ein Donnerkiefer aus „Horizon Zero Dawn“ plötzlich auf dem Gegner landet und ihn zerquetscht.

Alle PlayStation-Crossover, die erscheinen können, seht ihr in diesem Beitrag:

Ratchet & Clank: Rift Apart – RIDA öffnet Portale – welche PlayStation-Crossover gibt es? (Guide)