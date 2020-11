PS5: Keine Konsole bekommen? Kein Problem, der PS5-Simulator hilft aus!

In zwei Vorbesteller-Wellen, die durch Sony und diverse deutsche Onlineshops initiiert wurden, gelang es hierzulande vielen eine PlayStation 5 vorzubestellen. Doch wenn man sich das Feedback im sozialen Netz einholt, sieht es ganz so aus, als würde es jedoch viel mehr Interessierte geben, die bislang noch kein Glück beim Vorbestellen hatten.

Falls ihr euch auch zu den Unglücklichen zählt, die gerne eine PS5 vorbestellt hätten, aber es nicht rechtzeitig geschafft haben, gibt es jetzt vielleicht eine kleine Alternative. Und zwar den PS5-Simulator.

PS5-Simulator bringt euch die PS5 nach Hause, nur keine physische Konsole

Bei dem PS5-Simulator handelt es sich um einen kleinen Scherz des Videospielentwicklers Alex Grade (via Polygon). Oder ist es vielleicht gar kein Scherz? Wer liebt es nicht, alles ist nagelneu, die neue Konsole auszupacken und das heißersehnte Spielgerät endlich in Händen halten zu können. Eine neue Konsole auszupacken, ist wahrlich ein magisches Gefühl.

Und da Grade wohl alsbald keine Konsole erhält, hat er sich nun an einer Alternative versucht, die dies zumindest simuliert. Grade meint:

„Ich möchte wirklich eine PS5. Deshalb habe ich ein Spiel erstellt, nur für mich, mit dem ich mir vorstellen kann, wie es wäre, eine PS5 zu besitzen.“

Im Grunde ist es so etwas wie ein Unboxing-Simulator, das heutzutage immerhin einen besonderen Reiz für viele darstellt. Auf YouTube werden Unboxings millionenfach geklickt. Es ist einfach spannend, was in der Box enthalten ist und insgesamt wird man durch solche Videos ein wenig aufgeklärt, was überhaupt so alles zum Lieferumfang gehört und einen schließlich erwartet, wenn man das Produkt kaufen würde. Zu den Features zählen:

„Top-notch, realistische Grafiken ohne RTX

Physik, nahezu überall – Newton ist nicht glück damit

Spiele noch früher auf der PS5

Schlechtestes Kabelmanagement inklusive – wie im Real-Life“

Wenn ihr den PS5-Simulator einmal ausprobieren solltet, dann dürft ihr euch über die Details freuen. Denn der Simulator verfügt über eine richtige Physik sowie Kleinigkeiten wie das Öffnen der Box, das Umherfliegen des Verpackungsmaterials und mehr. Grade erklärt:

„Ich bin echt schlecht mit meinen Kabelmanagement (bei meinem PC ist es ein Chaos), deshalb dachte ich, es wäre ein lustiger Teil des Spiels.“

Hier geht es zum Download des PS5-Simulators!

Alex Grade meint abschließend, dass das Projekt rund eine Woche gebraucht hat. Falls auch nur einer damit ein wenig Spaß hat, sollte sich der Zeitaufwand schließlich gelohnt haben.

