In UK war kurzzeitig ein neues Kontingent an PS5-Konsolen verfügbar. Doch Scalper stürzten sich direkt auf die Geräte. Die Freude könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein.

Scalper, die in UK PS5-Konsolen abgriffen, könnten eine böse Überraschung erleben

Als in UK Händler wie GAME neue PS5-Konsolen anbieten konnten, brachen direkt die Online Shops zusammen. Nicht nur aufgrund des Ansturms der Kunden, sondern, weil sich wieder Scalper mit ihren Bots über die verfügbaren Geräte hermachten. Über Twitter rühmten sich die Scalper anschließen, rund 2.500 Konsolen gekauft zu haben. Reguläre Kunden zeigten sich daraufhin natürlich verärgert und verlangten von den Händlern, die Bestellungen zu stornieren.

GAME reagierte sogar und kündigte an, die Käufe zu überprüfen:

„Die PlayStation 5 ist nach wie vor extrem gefragt, und diese Nachfrage übersteigt das aktuelle Angebot bei weitem. Wir haben strenge Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass nur eine Konsole pro Kunde verkauft wird. Damit sollen möglichst viele Einzelkunden erfolgreich shoppen können.



Alle Vorbestellungen werden automatisch überprüft. Daher können beispielsweise Stornierungen nach diesen Überprüfungen erfolgen. Und zwar selbst dann, nachdem Kunden eine gültige Bestellbestätigungs-E-Mail erhalten haben. Gegenwärtig werden diese Bestellungen noch als Vorbestellungen behandelt, daher wurden noch keine Zahlungen von Kunden in die Wege geleitet. Die Zahlungen beginnen, sobald unsere Überprüfungen abgeschlossen sind.“

Das bedeutet also, dass die Scalper in diesem Fall nicht so viele Konsolen abgegriffen haben könnten, wie sie eigentlich dachten. Wie es dann aber weitergeht und wie die stornierten Playtation 5-Geräte wieder verkauft werden sollen, ohne, dass sich gleich wieder Bots darauf stürzen, ist nicht klar.

Wir halten euch auf PlayCentral.de auf dem Laufenden zur Verfügbarkeit der PS5.