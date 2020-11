PS5-Review-Thread: Internationalen Test-Wertungen, wie schneidet die PS5 bei der Fachpresse ab?

Das Embargo für die PS5-Reviews ist am 6. November 2020 gefallen. Die internationale Fachpresse wartet nun mit Test-Wertungen auf und diese sind sehr differenziert. Insgesamt sprechen die Reviews aber alle eine eindeutige Sprache und fallen recht positiv aus, und das trotz eines mageren Next-Gen-Line-ups zum Launch.

Gelobt wird allem voran der Gamechanger-Controller, der DualSense mit den adaptiven Triggern und haptischem Feedback, der als Gesamtpaket einfach ein adäquates Update zum DualShock 4 Wireless Controller darstellen soll.

Wir bauen euch das Feedback hier zusammengefasst ein, damit ihr den bestmöglichen Überblick über die differenzierten Sichtweisen erhaltet.

Wie schneidet die PS5 international ab?

Die PS5 ist der nächste, logische Schritt nach vorn:

GameInformer: „Sonys Next-Gen-Maschine bietet tiefgreifende Immersion, Flexibilität im Gebrauch und Lichtgeschwindigkeit. […] Das clevere Dashboard ist einfach in der Handhabung und wohldurchdacht. Es zeigt, was wirklich wichtig ist.“

Der DualSense-Controller ist der Star der neuen Konsole:

The Verge : „Die PS5 ist ein großer, selbstbewusster Schritt in die nächste Generation. […] Der echte Star der neuen Sony-Konsole ist der Controller. Einmal in den Händen, ist die nächste Generation um einiges offensichtlicher.“

: „Die PS5 ist ein großer, selbstbewusster Schritt in die nächste Generation. […] Der echte Star der neuen Sony-Konsole ist der Controller. Einmal in den Händen, ist die nächste Generation um einiges offensichtlicher.“ IGN: „Während die gutdurchdachte Benutzeroberfläche der PS5 und die unglaublich schnellen Ladezeiten für PS5-Spiele die Anwendung zum Vergnügen machen, ist es der DualSense-Controller, der sich als der überraschender Haymaker [Anm. d. Redaktion: Schwinger im Kampfsport, der Gegner K. o. schlagen kann] erweist, den ich nicht habe kommen sehen. Dadurch fühlen sich andere Controller im Vergleich primitiv an.“

Die PS5 ist futuristisch und zukunftsorientiert:

The Guardian: „Das enorme Raumschiff in Form einer Konsole kommt mit ausreichend Flaggschiff-Features – eine schnelle SSD und 4K-Auflösung, sodass der hohe Preis gerechtfertigt erscheint. […] Es fühlt sich an, als würde man in etwas Futuristisches und Neues investieren..“

Die neuen Controller-Features und Aktivitäten im Control Center der PS5 sind ein Experiment, das sich erst noch behaupten muss:

GameSpot : „Die PS5 kann nicht mit der Hilfe der abwärtskompatiblen Spiele überleben und alle Konsolen werden anhand der Qualität der für die Generation vorgesehenen Bibliothek bewertet. Davon ab müssen die Entwickler einige der besten Features wie adaptive Trigger und Aktivitäten unterstützen. Sony hat ein starkes Fundament für die kommende Generation für die Entwickler gelegt, die nun darauf aufbauen müssen.“

: „Die PS5 kann nicht mit der Hilfe der abwärtskompatiblen Spiele überleben und alle Konsolen werden anhand der Qualität der für die Generation vorgesehenen Bibliothek bewertet. Davon ab müssen die Entwickler einige der besten Features wie adaptive Trigger und Aktivitäten unterstützen. Sony hat ein starkes Fundament für die kommende Generation für die Entwickler gelegt, die nun darauf aufbauen müssen.“ Polygon: „Ich hoffe, dass Sony eine kleinere Controller-Variante veröffentlich oder mir erlaubt, meinen DualShock 4 mit PS5-Games zu verwenden. Während Sony das Vermächtnis der starken First-Party-Titel aufrechterhalten muss, wird sich erst zeigen müssen, ob die Aktivitäten und Karten wirklich weitreichende Verwendung finden werden. Aber jede Konsole veranstaltet eigene Experimente.“

Das Line-up zum Launch ist mager, aber durch die PS4-Abwärtskompatibilität ist es ein für Einsteiger freundliches Paket:

Venturebeat : „Die PS5 macht Konsolen-Gaming wieder aufregend. Es ist der beste Start, der je von einer Sony-Konsole ausging.“

: „Die PS5 macht Konsolen-Gaming wieder aufregend. Es ist der beste Start, der je von einer Sony-Konsole ausging.“ CNET: „Braucht man heute eine PS5? Nein. […] Das Games-Line-up zum Launch ist klein und die größten Namen sind ein Remake von Demon’s Souls und ein Standalone-Add-on zum 2018er-Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales. Letzteres wird es auch für die PS4 geben. […] Davon ab bin ich vom PS5-Paket beeindruckt. Das Design ist fett, der neue Controller ist ein großer Schritt nach vorn, beides hinsichtlich Ergonomie und Features, und das neue Built-in-Mikrofon (und die separat erhältliche HD-Webcam) werden neue Streamer nach Twitch und auf andere Plattformen ziehen.“

Die PS5 ist kein PC-Ersatz und sollte 1440p-Auflösung bieten:

GameStar: „Eine starke Ergänzung, aber kein Ersatz für einen Gaming-PC. […] Aus Sicht eines PC-Spielers finde ich es außerdem sehr schade, dass die PS5 keine Unterstützung für 1440p-Auflösungen bietet. Ich denke, oftmals wäre es die bessere Wahl, einen Titel in dieser Auflösung statt in 4K mit höheren und/oder stabileren FPS laufen zu lassen. Hier macht aber wohl der Fokus auf Fernseher einen Strich durch die Rechnung, weil sie nicht auf 1440p, sondern auf Full HD (1080p) und 4K (2160p) setzen.“

Release der PS5: Die PS5 erscheint hierzulande am 19. November 2020, wird dann aber nicht in Retail-Shops angeboten, sondern ausschließlich über den Onlinemarkt erhältlich sein. Wenn ihr noch keine PS5 vorbestellen konntet, müsst ihr den Launch-Tag abwarten und dann in eurem präferierten Onlineshop nachsehen. Aber ansonsten wird es in diesem Jahr wohl recht knapp um die Konsole bestellt sein. Wie viel Kontingent zum Launch verteilt wird auf die einzelnen Händlerketten, ist unklar.

Bedenkt, dass ihr nur das visuell Beste aus eurer PS5 herausholt, wenn ihr über einen entsprechenden Fernseher verfügt, der 4K, HDMI 2.1 und weitere Features bietet. Warum es gar nicht so einfach ist, schon jetzt einen passenden PS5-TV zu finden, der wirklich alle Features unterstützt, erfahrt ihr hier:

