PS5-Controller zerlegt: So funktionieren die adaptiven Trigger des DualSense

Wer keine zerstückelten PS5-Controller sehen kann, sollte an dieser Stelle lieber wegklicken, denn wir dürfen die Innereien des neuen DualSense in einem neuen Teardown-Video begutachten! Diesmal kommt das Ganze zwar nicht von Sony selbst, dafür hat sich ein anderer findiger Bastler gefunden, der den PlayStation 5-Controller in seine Einzelteile zerlegt.

Besonders spannend ist dabei zu sehen, welcher Mechanismus hinter den adaptiven Triggern und dem haptischen Feedback steckt. Mit diesen Features soll immerhin eine völlig neue Spielerfahrung ermöglicht werden.

PS5-Controller in seine Einzelteile zerlegt

TronicsFix hat den PlayStation 5-Controller in einem neuen YouTube-Video einmal komplett auseinander gebaut, um das Innere des DualSense zum Vorschein zu bringen. Besonders interessant sind hierbei der Vergleich mit dem DualShock-Controller der PS4 sowie die Funktionsweisen und die Technik hinter den Next-Gen-Features.

Wie funktionieren die adaptiven Trigger? Mit den neuen Triggern sollen bestimmte Empfindungen simuliert werden, wie das Gefühl einen Bogen zu spannen oder den Widerstand beim Laden einer Waffe zu spüren. Um das zu erreichen, wird offenbar ein Abzugssystem verwendet, das mit einer Spirale und einem Zahnrad mehrere Gänge durchläuft und so den Widerstand verändert.

Diese Mechanismus steckt offenbar hinter den adaptiven Triggern. © TronicsFix (YouTube)

Die Trigger können dabei sogar von euch angepasst und konfiguriert werden. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Übersichtartikel zum neuen DualSense. Falls ihr sehen möchtet, wie das Trigger-Feedback hinterher in Aktion aussieht, schaut euch diesen Clip an:

PS5 triggers fighting back. pic.twitter.com/lP6wR5Js2N — Erik Fossum (@ErikFossum) October 29, 2020

DualSense-Controller im Vergleich mit DualShock 4

Doch TronicsFix nimmt nicht nur den neuen PS5-Controller auseinander, sondern vergleicht ihn direkt mit einem dekonstruierten DualShock 4. Identisch sind hierbei wohl ausschließlich die Analogsticks. Ansonsten werden zahlreiche Unterschiede sichtbar, die klarmachen, weshalb das haptische Feedback beim DualSense weitaus intensiver ausfallen wird als bei seinem PlayStation 4-Vorgänger:

größerer Akku

größere haptische Motoren

größeres Motherboard

größere Chips

Tasten verfügen über Doppelpolstersystem

komplexeres Trigger-System

Mit den vergrößerten und leistungsstärken Komponenten des Controllers scheint das Ziel mit der PS5 mehr Immersion zu erzeugen außerordentlich realistisch. Die ersten Tester zeigen sich von der neuen Konsole bislang jedenfalls begeistert.