Erste Unboxings der PS5 online: Diese Inhalte befinden sich im Karton

Verschiedene internationale Medien und Influencer haben bereits vor einigen Tagen eine PS5 von Sony zugeschickt bekommen. Anscheinend ist am heutigen Dienstag um 13 Uhr unserer Zeit eines von mehreren Embargos zu der Next-Gen-Konsole gefallen, weshalb wir auf Social Media und den verschiedenen Webseiten zahlreiche neue Infos zu der PlayStation 5 präsentiert bekommen.

Detaillierte und unabhängige Berichte darüber, wie Games auf der PS5 wirklich laufen oder wie gut das neue Dashboard nun ist, dürfen wohl noch nicht veröffentlicht werden, dafür sind aber bereits erste Unboxing-Videos der PS5 online.

Diese Inhalte befinden sich im PS5-Karton

Doch was genau befindet sich im Inneren des PlayStation 5-Kartons?

PlayStation 5-Konsole

DualSense Wireless-Controller

HDMI-Kabel

AC Stromkabel

USB-A auf USB-C Kabel

Standfuß

Was sind die ersten Erkenntnisse der Tester?

Beim Auspacken der PS5 wird sich in den meisten Fällen erst einmal über die Größe der neuen Sony-Konsole gewundert. Zwar war bereits im Vorfeld bekannt, wie groß die Dimensionen ausfallen, doch in den eigenen Händen fühlt sich die Größe der PlayStation 5 anscheinend dennoch noch einmal völlig anders an.

Weiterhin sind es wohl vor allem die kleinen Dinge, die beim Auspacken der Spielekonsole begeistern. Dazu gehören die kleinen PlayStation-Symbole, die sich überall auf der Konsole und dem DualSense-Controller wiederfinden.

Während das schwarze Band, das sich einmal um die PS5 zieht, in einem glänzenden Schwarz daherkommt, sind die Außenseiten in mattem weiß gestaltet, wodurch die Konsole cool und edel zugleich wirkt.

Der Youtuber Marques Brownlee (12,6 Mio. Abonnenten) hat bereits ein Unboxing zu der PS5 hochgeladen, das zum jetzigen Stand bereits fast 500.000 Aufrufe und 121.000 Daumen zählt.

Die englischsprachige Webseite IGN hat ebenfalls ein Unboxing der PS5 auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht. Hier zeigt der Redakteur Destin Legarie im Detail, welche Inhalte neben der PS5 mitgeliefert werden und wie diese verpackt sind. Außerdem zeigt er euch, ähnlich wie im offiziellen Teardown-Video von Sony, wie ihr den Standfuß an der Konsole befestigt, um die PS5 vertikal oder horizontal zu positionieren.