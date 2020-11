PS5 laut Sony am 19. November ausschließlich online erhältlich

Sony hat auf dem offiziellen PlayStation Blog ein Bestellungs-Update zum Veröffentlichungstag der PS5 gegeben. Darin gibt das Unternehmen bekannt, dass am Veröffentlichungstag (19. November) alle Verkäufe über die Onlineshops der Handelspartner laufen werden. Damit soll gewährleistet werden, dass alle Spieler, Händler und Angestellten vor COVID-19 in Sicherheit sind.

So werden am Veröffentlichungstag keine Konsolen direkt im Handel verfügbar sein. Sony bittet daher, dass sich Kunden nicht vor den lokalen Handelspartnern anstellen oder dort campen, in der Hoffnung, eine PS5-Konsole kaufen zu können.

„Kunden, die Abholung vor Ort gewählt haben, sollten unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen des Geschäfts und Wahrnehmung des zugewiesenen Abholtermins ihre Konsole abholen können. Einzelheiten dazu gibt es beim Spielehändler eures Vertrauens.“

