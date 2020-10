PS5: Optimierungen des Lüfters durch Firmware-Updates möglich

Während die PS4 allgemein nicht unbedingt als die leiseste Konsole in die Geschichte eingegangen ist, hat Sony bei der PS5 keine Kosten und Mühen gescheucht, um eine möglichst effiziente und vor allem leise Kühllösung zu entwickeln. Dafür befindet sich in der Next-Gen-Konsole ein einziger 120 mm x 45 mm großer Radiallüfter, der die PlayStation 5 von beiden Seiten kühlt.

Aus diesem Grund fällt die PS5 in ihren Maßen auch recht groß aus. Zwei kleinere Lüfter hätten zu steigenden Produktionskosten geführt und zudem eine ordnungsgemäße Steuerung beider Lüfter vorausgesetzt. Da die hohen Taktraten der PS5 zu einer sehr hohen wärmedichte im Silizium-Chip führen, hat sich Sony als besonders guten Wärmeleiter zwischen dem Lüfter und dem System-on-a-Chip (Soc) für flüssiges Metall entschieden. So soll eine langfristige und hohe Kühlleistung gewährleistet werden.

PS5-Lüftersteuerung wird weiterhin optimiert

Doch es scheint so, dass Sony plant, die Konsole auch nach dem Release am 19. November 2020 weiter zu optimieren. In einem Interview mit 4Gamer (via ResetEra) erklärte Yasuhiro Otori, der Leiter des mechanischen und thermischen Designteams der PS5, dass Sony weiterhin Daten über die Leistung des PS5-Lüfters sammeln und diese in Zukunft basierend auf diesen Daten durch Firmware-Updates anpassen werden.

„In Zukunft werden verschiedene Spiele veröffentlicht, und es werden Daten zum Verhalten der APU (Accelerated Processing Unit) in jedem Spiel gesammelt“, so Otori. „Wir haben vor, die Lüftersteuerung basierend auf diesen Daten zu optimieren. […] Die PS5 verfügt über drei Temperatursensoren auf der Hauptplatine, mit denen die Lüftergeschwindigkeit basierend auf der Innentemperatur der APU und der höchsten Temperatur der drei Temperatursensoren gesteuert werden kann. Diese Lüftersteuerungsparameter werden auch über Online-Updates aktualisiert.“