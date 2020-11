PS5-Video zeigt, wie leise die Konsole wirklich ist – aber wie lange bleibt das so?

Ein großer Kritikpunkt bei den Current-Gen-Konsolen war unter anderem der Lüfter der PS4, der im Laufe der Jahre immer lauter wurde. Insbesondere in den letzten ein bis zwei Jahren lief der Lüfter im Grunde immer auf Hochtouren bei großen AAA-Spielen. Und da half auf Dauer auch keine Entstaubung. Da die Games während der sieben Jahre Laufzeit der Current-Gen eine rege Entwicklung durchgemacht haben, stieg zeitgleich der technische Aufwand, den die Konsole leisten musste – auf Kosten der Lautstärke.

Wo die Konsole also am Anfang in 2013 noch nicht an ihre Grenze des Schaffbaren herankam, sieht es da heute ganz anders aus.

Lautstärke: Wie laut ist die PS5?

Nun stellt sich die Frage, wie es sich damit bei der PS5 verhält und was das neue Kühlsystem mit flüssigem Metall leistet. Wird die PS5 genauso laut sein wie die PS4?

Erste Test-Videos sind online und geben einen kleinen Einblick in die Lautstärke der Konsole. Darunter ein Video von Redditor LazerEnzo.

The PlayStation 5 seems extremely quiet 😲



Credit: u/LazerEnzo | #PS5 pic.twitter.com/ZuoonY053H — PS5 Videos (@PS5Videos) November 7, 2020

Bei dem Game handelt es sich um Spider-Man: Miles Morales. Wie zu erwarten ist die Konsole äußerst leise. Sie gibt im Grunde gar keine Geräusche von sich.

Ob das Lautstärkeproblem damit endgültig aus der Welt geschafft ist, ist eine ganz andere Frage. Die Games der auslaufenden Generation sind erst der Anfang, der nun auf der neuen PS5 spielbar sein wird. So richtige Next-Gen-Titel gibt es im Grunde also noch gar nicht, da selbst die Top-Releases wie Assassin’s Creed: Valhalla noch für die Current-Gen programmiert wurden. Die Konoslenhersteller Microsoft und Sony bieten zum Start keine bemerkenswerten Next-Gen-Kracher.

Selbst die AAA-Games, die von Grund auf für die Next-Gen programmiert werden, dürften die PS5 in den anfänglichen Jahren nicht vollends an ihre Grenze bringen. Sollte man zumindest meinen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die technischen Updates (4K-Auflösung, erhöhte FPS-Zahl und so weiter) auf den Leistungsaufwand auswirken. Wenn wir Glück haben, wirkt sich die erhöhte 4K-Auflösung auf Dauer jedoch einschränkend auf die Leistung aus, da bereits die PS5-Demo gezeigt hat, mit welchen Versuchen die Entwickler hier vorbeugen wollen. Neue Techniken (wie Lumen), die unter anderen mit der Unreal Engine 5 einhergehen, werden hier einiges beim Echtzeitrendern vereinfachen.

Eine reelle Antwort, ob die Konsole beispielsweise in drei bis vier Jahren also immer noch so leise sein wird wie jetzt (trotz Entstaubung und manueller Reinigung), können wir also erst geben, wenn die ersten Jahre vorüber sind.

Ihr solltet die PS5 in jedem Fall regelmäßig entstauben, was nun dank einer neuen Vorrichtung ganz einfach möglich sein wird. So können wir von unserer Seite aus schon mal einigen technischen Problemen vorbeugen. Hier erfahrt ihr im Detail, wie ihr die PlayStation 5 säubern könnt:

