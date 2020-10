Assassin’s Creed Valhalla wird in Reebok-Kollektion verewigt

Wer so richtig Bock auf Assassin’s Creed Valhalla hat, kann sich das Spiel jetzt buchstäblich anziehen, nämlich in Form von stylischen Sneakern, Hoodies, einem Cap und ja: sogar in Form von Socken. Die Kollektion widmet sich voll und ganz dem Spiel und dem Motto Like a Viking, das auf den verschiedenen Produkten prangt.

Assassin’s Creed Valhalla als Reebok-Sneaker

Wer seine Liebe zu dem neuen Rollenspiel in seiner Kleidung widerspiegeln möchte, sollte die bald verfügbare Collection also unbedingt auschecken. Unter den sieben verschiedenen, exklusiven Kleidungsstücken sind:

Drei verschiedene Sneaker

Zwei verschiedene Hoodies

Ein Paar Socken

Ein Cap

Wann erscheint die AC-Sonderedition? Am Samstag, den 7. November, geht die „Assassin’s Creed Valhalla“-Kollektion um 10:00 Uhr auf der Website von Reebok online. Ihr könnt euch bereits jetzt einen Alarm dafür stellen.

Das sind die drei verschiedenen Ausführungen der Valhalla-Sneaker. © Ubisoft/Reebok

Die verschiedenen Reebok-Artikel sind allesamt mit den hellblau-türkisen Grafiken sowie dem Logo des Spiels ausgestattet und dennoch nicht allzu kitschig verziert. Eher bleiben sie dem schlichten, sportlichen Stil der Marke treu. Wer also wie ein moderner Assassine aussehen will, gönnt sich den Merch der Ubisoft-Kooperation!

Ubisoft hat eine stylische Kooperation gestartet. © Ubisoft/Reebok

