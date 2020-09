PS5: Final Fantasy 16 auf dem PS5-Showcase?

Am kommenden Mittwoch, den 16. September 2020 hält Sony ein Livestream zur PS5 ab. Der Showcase soll über 40 Minuten Material beinhalten und sich voll und ganz auf die Next-Gen-Konsole von Sony konzentrieren. Nun gibt es einige Berichte im Netz, die auf ein mögliches Final Fantasy XVI deuten, das während der Präsentation das erste Mal gezeigt wird. Aber wie wahrscheinlich ist eine Ankündigung diesbezüglich wirklich?

Final Fantasy 16: Ankündigung noch vor dem PS5-Release?

Dass Square Enix an vielen unangekündigten Spielen arbeitet, ist bei der Größe des Unternehmens im Grunde selbstverständlich. Aber „Final Fantasy 16“ schon jetzt zu präsentieren, erschiene doch recht früh? Was sagen die Berichte?

In Hinsicht auf den Zeitrahmen ginge es. „Final Fantasy XV“ war noch 6 Jahre in Entwicklung, nachdem es erstmals angekündigt wurde. Wenn FF16 2026 erschiene, wäre es zwar durchaus recht früh, aber es ist immerhin schon einmal so passiert. Es ist wahrscheinlicher, dass der Release nicht genauso lang wie FF15 dauert. Ein Release in 2022 oder 2023 bei einer Ankündigung in 2020 wäre also ebenfalls denkbar. Unklar ist, wie lange sie bereits an FF16 arbeiten.

Alle Jahre wieder: Schon im Vorfeld zur PS5-Premiere, als sie das erste Mal gezeigt wurde, gab es jene Gerüchte, dass jetzt endlich FF16 angekündigt wird. Deshalb ist es erst einmal sowieso nichts Neues, dass hier spekuliert wird. Statt FF16 gab es jedoch Project Athia zu sehen, eine ganz neue Marke von Square Enix.

Aktuell befinden sich offiziell die Games Project Athia und Final Fantasy 7 Remake in Entwicklung, von einem „Final Fantasy 16“ fehlt nach wie vor jede Spur.

Die aktuellen Gerüchte beziehen sich unter anderem darauf, dass es seit Kurzem neue Twitter-Accounts zu FF16 gibt. In unserer Analyse haben wir allerdings bereits erklärt, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Fake-Accounts handelt:

Final Fantasy 16 – Japanischer Twitter-Account nur ein Fake?

Demnach hat das erneute Aufflammen der vermeintlichen Gerüchte und Insider-Infos momentan keinen handfesten Grund. Oder etwa doch?

Nach der Ankündigung des PS5-Showcases für den 16. September 2020 wurde das Sony-Posting von Shinji Hashimoto geretweetet. Hashimoto ist der Brand-Manager von Final Fantasy, also der aktuelle Kopf hinter der gesamten Serie, der unter anderem Final Fantasy 15 produziert hat.

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020

Außerdem hat das Team hinter „Final Fantasy 14“ bestätigt, dass sie die „Vorproduktion für ein neues Projekt“ fertiggestellt haben. Sie stellen zudem neue Entwickler ein, weshalb sich hier also einiges tut.

Insbesondere Letzteres könnte auf „Final Fantasy 16“ deuten.

Und nun noch einmal die Brücke zum PS5-Showcase. Sony wird in der Präsentation neue Games ankündigen, während sie für bekannte Spiele Updates verkünden und der mögliche Preis und das Release-Datum der PS5 genannt wird. Es ist also durchaus möglich, dass das neue Spiel der FF14-Macher der nächste große Eintrag im Franchise wird und es ist ebenso möglich, dass es während des Showcases präsentiert wird.

Aber alles in allem sind es dennoch lediglich Hinweise und Rückschlüsse, die nichts beweisen.

PlayStation 5: Erstes Final Fantasy für die PS5 in Aussicht

Wir werden also abwarten müssen, was Sony und Square Enix am 16. September 2020 aus dem Hut zaubern. Wir sind jedenfalls sehr gespannt!