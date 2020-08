Final Fantasy 7 Remake erreicht neuen Meilenstein

Square Enix ließ nun offiziell verkünden, dass sie mit dem ersten Teil von Final Fantasy 7 Remake einen neuen Meilenstein erreichen konnten. Die magische Marke von fünf Millionen verkauften Spielen wurde überschritten. Da dürfen wir ganz herzlich gratulieren!

Final Fantasy 7 Remake hält Rekord

Die bemerkenswerten Verkaufszahlen beinhalten eine beachtliche Entwicklung, in der sich alles vom Retail-Markt wegbewegt. Alles geht also mehr in Richtung Digitalität.

Laut Publisher sei „Final Fantasy VII Remake“ das Spiel, das sich in der Geschichte des Unternehmens am schnellsten verkauft hat in Hinsicht auf die digitalen Kopien. Es sei die „sich am schnellsten verkaufende Digital-Veröffentlichung auf PlayStation“ in der Geschichte.

Die digitalen Verkäufe konnten wohl unter anderem von den Rabattaktionen im PlayStation Store profitieren. Noch heute sind unter anderem die Sommerangebote aktiv, sie beinhalten FF7R. Ihr erhaltet aktuell 34% Rabatt auf das Spiel. Hier erfahrt ihr mehr über die Deals-Aktion.

Wichtig ist außerdem, dass FF7R ab dem 17. August 2020 bei ausgewählten Händlern vergünstigt angeboten wird. Falls ihr es noch nicht besitzt und eine physische Version möchtet, dann solltet ihr ab übernächster Woche Montag die Augen offen halten.

Alternativ könnt ihr es auch ganz einfach bei Amazon bestellen. Eine kostenlose Demo gibt es ebenfalls im PS Store.

Und falls ihr noch gar nicht wisst, ob das Spiel überhaupt etwas für euch ist, könnt ihr hier unseren Test zu Final Fantasy 7 Remake lesen.