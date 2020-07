PS5: Keine All-digital-Edition mehr bei Amazon Deutschland, aber warum?

Die PS5 wird neben der regulären Version, die über ein physisches Disk-Laufwerk verfügt, in einer alternativen Edition angeboten. Die „All Digital Edition“ der PS5 verzichtet auf ein Blu-ray-Laufwerk. Die Kunden, die diese Version kaufen, können also keine physischen Disks in der Spielverpackung kaufen und sie ins Laufwerk einlegen. Sämtliche Spiele werden hier über den digitalen Weg installiert oder beispielsweise via PS Now gestreamt.

Wir haben unter anderem kürzlich eine Umfrage gestartet, an der ein paar Tausend User teilgenommen haben. Die Auswertung der Umfrage zeigt klar, dass die meisten Spieler nicht bereit sind, auf eine Next-Gen-Konsole mit Laufwerk zu verzichten. Hier erfahrt ihr mehr darüber:

All-Digital-PS5 nicht mehr auf Amazon

Nun kam es jüngst zu einem äußerst bemerkenswerten Vorfall bezüglich der All-Digital-PS5. Die alternative Version wird nach einem Update nicht mehr im Amazon-Store auf Amazon.de angeboten.

Wir erinnern uns: Erst kürzlich ging auf der deutschen Webseite des Onlineversandhauses die Themenseite zur Next-Gen-Konsole online. Dies ist eine umfangreiche Übersichtsseite mit allen Infos zu der neuen Hardware.

Die Store-Front bot zum Start eine Übersicht und Aufschlüsselung der beiden Versionen. Zum Kauf wurden ebenfalls beide Version beworben. Doch merkwürdigerweise ist dies aktuell nicht mehr der Fall.

Neben der PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk wurde bereits die Seite mit dem Konsolen-Zubehör online gestellt:

Unklar ist nun, warum Amazon die auf Digitalität abgezielte PS5 aus dem Angebot genommen hat. Auffällig ist, dass dies nur in Deutschland der Fall ist. In den USA oder beispielsweise in Großbritannien ist sie noch einsehbar, wenn auch nicht vorbestellbar.

Ob dieses Vorgehen von Amazon Deutschland nun etwas mit den Umfragewerten zu tun hat, die Sony von allen Seiten erhält, ist fraglich. Weiter steht im Raum, ob und wie Sony auf die höhere Nachfrage der Disk-PS5 reagieren und welche Konsole zu welchem prozentuellen Anteil für das Startjahr produziert wird.

Wenn sich diesbezüglich etwas tut, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

Wissenswert: Die PlayStation 5 liegt im Verlgeich zur Xbox Series X bei weiteren Umfragen übrigens vorn. Die PS5 ist im Vorfeld beliebter und die User würden sich die Sony-Konsole eher kaufen.