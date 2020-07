PS5 ist laut Umfrage die am meisten erwartete Next-Gen-Konsole

In Kürze dürften Sony und Microsoft endlich die Preorder-Phase für ihre Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X starten und somit den Preis sowie den offiziellen Release-Termin bekannt geben. Doch welche Konsole liegt bei den Spielern derzeit eigentlich vorne?

Konsolen-Umfrage führt zu einem klaren Ergebnis

Eine von Experience12 durchgeführte Umfrage hat nun wertvolle Erkenntnisse darüber geliefert, welche Spiele und Konsolen Gamer als nächstes kaufen möchten.

In der Woche vom 25. Juni bis 2. Juli gaben 3000 britische Befragte über die Online-Kanäle von MCM Comic-Con an, ob und wann sie am Kauf einer Spielekonsole der nächsten Generation interessiert sind. Von den Befragten waren 58% männlich, 38% weiblich, 2% gender-nonkonform und 1% gab an Transgender zu sein. 32% der Befragten waren zwischen 18 und 24 Jahre, 48% zwischen 25 und 34 sowie 20% über 35 Jahre alt.

Außerdem wurde in der Umfrage gefragt, welche Konsole sie derzeit wählen. 59 Prozent gab an, die PlayStation 4 zu verwenden, 16 Prozent die Xbox One, 14 Prozent tentieren zum PC und 8% zu der Nintendo Switch.

85% der Befragten nannten die PS5 als die Next-Gen-Konsole, auf die sie sich am meisten freuten. Nur 15% nannten die Xbox Series X als erste Wahl. 37% beabsichtigt eine der neuen Konsolen direkt zum Release zu kaufen, während 9% ihre Konsole innerhalb von drei Monaten erhalten möchten. 26% der Befragten würden ihre Spielekonsole innerhalb von sechs Monaten nach dem Start kaufen.

Das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 war bei dieser Umfrage mit satten 43% der Titel, den Spieler am meisten erwarten. Dahinter folgen Marvel’s Avengers, Tony Hawks Pro Skater 1 +2 Remaster, Dying Light 2 und Halo Infinite.

Cyberpunk 2077 (CD Projekt) Marvel’s Avengers (Square-Enix) Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Remaster (Activision) Dying Light 2 (Techland) Halo Infinite (Xbox Game Studios)

Aufgrund der starken Abwärtskompatibilität bei der Microsoft-Konsole und dem Plan, Spiele weiterhin mit der Xbox One kompatibel zu machen, obwohl die Produktion der Xbox One eingestellt werden soll, wird das Unternehmen mit der Xbox Series X eher langfristig Einnahmen generieren.

Für welche Konsole werdet ihr euch entscheiden? Macht dazu gerne bei unserer Umfrage mit oder schreibt uns gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.