PS5: Alle Infos zur Abwärtskompatibilität, welche Games auf der PS5 zocken?

Der PS5-Release rückt allmählich näher. Dabei interessiert es die Fans, ob mit dem Launch der Next-Gen-Konsole ihre aktuellen PS4-Games ebenfalls genutzt werden können. In diesem Artikel geben wir euch alle Infos zur Abwärtskompatibilität der PS5!

Was über die Abwärtskompatibilität der PS5 bekannt ist

Mit der PS4 rückte Sony von einer Abwärtskompatibilität ab. Ihr konntet also nicht einfach eure PS3-Games ins Laufwerk schieben und zocken. Mit der PS5 soll es wieder anders sein. Sony verspricht, dass die Next-Gen-Konsole ältere Spiele unterstützt. Das hat besonders zum Release der PS5 einen Vorteil: Das PS5-Line-up wird noch relativ dünn sein, aber ihr wollt viele Vorzüge der Konsole so früh wie möglich nutzen. Dazu zählt vor allem die schnelle SSD, die ultrakurze Ladezeiten ermöglicht, sowie eine bessere Auflösung!

Doch wie weit reicht die Abwärtskompatibilität? Wir geben euch alle offiziellen Infos.

PS4-Games auf der PS5 zocken: Geht das?

Ja, das geht. PlayStation-Systemarchitekt Mark Cerny bestätigte offiziell während einer Hardware-Präsentation der PS5, dass die Next-Gen-Konsole PS4-Games abspielen kann – in „verbesserter Qualität“.

Sony bestätigte anschließend, dass die überwiegende Mehrheit der über 4.000 PS4-Titel mit stabileren Bildraten und höheren Auflösungen auf der PS5 spielbar sein werden. Ebenso werden die Ladezeiten durch die SSD stark verkürzt.

Deacons Bike-Tour im Zombie-verseuchten Days Gone werdet ihr auch auf PS5 zocken dürfen. Genauso wie viele andere PS4-Titel. © Sony Interactive Entertainment

Wichtig: Sony unterzieht die Titel eigenen Tests, wodurch es sein kann, dass nicht direkt alle PS4-Games zum Start der PS5 vollumfänglich unterstützt werden.

PS4-Games, die ihr auf Disc habt, könnt ihr also einfach in das Laufwerk der PS5 schieben. Die technische Architektur der PS5 besitzt mehrere spezielle Modi, um sie abspielen zu können.

Können heruntergeladene PS4-Spiele übertragen werden?

In Bezug auf PS4-Downloads (sowohl gekaufte Titel als auch PS Plus-Gratistitel) gibt es noch keine offiziellen Infos. Es ist aber unwahrscheinlich, dass euch Sony in diesem Fall hängen lässt. Ihr werdet sie vermutlich im PlayStation Store erneut herunterladen können oder eure PS4-Bibliothek wird übernommen. Als Voraussetzung dient dabei dann wohl eine Übertragung des entsprechenden PSN-Kontos. Sony sollte sich dazu aber noch äußern.

Gibt es ein kostenloses PS5-Upgrade von PS4-Spielen?

Bei der Xbox Series X wird es das „Smart Delivery“-Feature geben. Das heißt, dass ihr aktuelle Xbox One-Games kauft und dann kostenlos die Xbox Series X-Version gratis dazu bekommt. Bei der PS5 wird es ähnlich sein, allerdings wurde noch nicht kommuniziert, welche Titel das im Genauen betrifft. Das kostenlose Upgrade auf die PS5-Version soll nämlich nur für eine Auswahl von PS4-Spielen gelten.

Cyberpunk 2077 ist eines von vielen Games, das ihr nur einmal kaufen müsst, um es sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 zocken zu können. © CD Projekt

Kann ich PS1-, PS2- oder PS3-Games auf der PS5 zocken?

Lange gab es Gerüchte, dass die Abwärtskompatibilität der PS5 bis zur Ur-PlayStation reiche. Die Support-Seite von Ubisoft bringt aber Klarheit in die Angelegenheit: Die PS5 wird nicht abwärtskompatibel zu PS1-, PS2- oder PS3-Spielen sein.

Welche Controller werden unterstützt?

Ihr werdet den aktuellen Wireless-Controller der PS4 (den DualShock 4) an der PS5 nutzen können. Das geht aber nur bei PS4-Games. Für PS5-Spiele könnt ihr nur den mitgelieferten DualSense verwenden. Bei allen Dritthersteller-Controllern oder anderen Peripherie-Geräten wie Lenkrädern oder Headsets müsst ihr auf die Herstellerangaben achten.

Läuft die PlayStation VR auch an der PS5?

So wie PS4-Games und der PS4-Controller lässt sich auch PS VR an der PS5 nutzen. Ihr werdet euer VR-Headset also an der Next-Gen-Konsole von Sony verwenden können.

Zu einer potenziellen PlayStation VR2 gibt es bislang noch keine offizielles Statement von Sony.