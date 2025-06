PS Plus: Vier neue PS5-Spiele bis Juli 2025 kostenlos sichern

PlayStation Plus Abonnenten haben aktuell die Möglichkeit, vier Spiele kostenlos zu erhalten. Diese Aktion gilt sowohl für Besitzer einer PS5 als auch einer PS5 Pro. Aber auch für Nutzer der PS4 gibt es eine ähnliche Gelegenheit – hier sind drei Spiele kostenlos verfügbar. Egal, welches PS Plus Abonnement du hast, ob Essential, Extra oder Premium, die Spiele sind bis zum 1. Juli 2025 kostenlos. Danach werden die Spiele des Monats Juni durch die Spiele des Monats Juli ersetzt.

Welche Spiele sind verfügbar?

Welche Spiele kannst du dir sichern? Für die PS5 stehen dir Bomb Rush Cyberfunk, Alone in the Dark, NBA 2K25 und Destiny 2: The Final Shape zur Verfügung. Auf der PS4 kannst du außer Alone in the Dark ebenfalls auf diese Spiele zugreifen.

Um von diesem Angebot zu profitieren, benötigst du lediglich ein aktives PS Plus Abonnement. Wenn dein Abonnement abläuft, verlierst du den Zugang zu den Spielen, die du kostenlos heruntergeladen hast, bis du dein Abonnement erneuerst.

Ein näherer Blick auf die Spiele

Was erwartet dich in Bomb Rush Cyberfunk? Dieses Spiel von Team Reptile entführt dich in eine futuristische Welt voller Graffiti und Tanz. Mit persönlichen Boostpacks ausgestattet, kannst du dich in dieser Metropole austoben, deinen eigenen Stil kreieren und gegen die Polizei antreten.

Was bietet Alone in the Dark? Diese Neuinterpretation des Kultklassikers aus den 90er Jahren lässt dich in das Derceto Manor zurückkehren. Begleite Emily Hartwood und den Privatdetektiv Edward Carnby auf ihrer Suche nach Emilys verschwundenem Onkel und erlebe eine Welt voller Schrecken und Rätsel.

Weitere Highlights und Angebote

Worum geht es in NBA 2K25? NBA 2K25 bietet dir die Möglichkeit, deine eigene Basketballkarriere zu gestalten. Ob MyCAREER, MyTEAM oder in der neuen City – du kannst dich in verschiedenen Modi beweisen und deinen Spielstil personalisieren.

Was erwartet dich in Destiny 2: The Final Shape? Im neuesten Kapitel des Destiny 2 Universums musst du dich der letzten Herausforderung stellen. Kämpfe gegen die finsteren Mächte und schließe die entscheidende Schlacht zwischen Licht und Dunkelheit ab.

Was du beachten solltest

Wie sicherst du dir die Spiele? Um die Spiele zu erhalten, benötigst du lediglich ein aktives PlayStation Plus Abonnement. Lade die Spiele vor dem 1. Juli 2025 herunter, um sie dauerhaft in deiner Bibliothek zu behalten. Eine Unterbrechung deines Abonnements führt dazu, dass du den Zugang zu den Spielen verlierst, bis du dein Abonnement erneuerst.

Diese Gelegenheit solltest du nicht verpassen, denn die nächste Rotation der kostenlosen Spiele steht bereits in den Startlöchern. Nutze die Chance, solange sie noch verfügbar ist!

Welche der Spiele interessieren dich am meisten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!