PS Plus Überraschung – Another Crabs Treasure kostenlos für Extra und Premium Abonnenten

Sony hat die PlayStation Plus-Abonnenten mit einem besonderen Geschenk überrascht: Ein kostenloses Spiel, das erst letztes Jahr veröffentlicht wurde. Nur Abonnenten der PS Plus Extra und PS Plus Premium-Tarife kommen in den Genuss dieses Bonusspiels, während PS Plus Essential-Abonnenten leider leer ausgehen. Für diejenigen, die es nicht wissen: PS Plus Essential ist die Standardstufe, während PS Plus Extra die mittlere und PS Plus Premium die teuerste Stufe darstellt.

Ein Schatz für PS Plus Extra und Premium-Abonnenten

Was ist das besondere Spiel, das Sony kostenlos anbietet? Im Mai 2025 können Abonnenten von PS Plus Extra und Premium das Spiel „Another Crab’s Treasure“ kostenlos herunterladen. Das Spiel, das ursprünglich am 25. April 2024 veröffentlicht wurde, ist ein Soulslike-Action-Adventure von Aggro Crab, dem Entwicklerstudio, das zuvor „Going Under“ im Jahr 2020 herausbrachte.

„Another Crab’s Treasure“ hat auf Metacritic beeindruckende Bewertungen von bis zu 82 Punkten erhalten und erfreut sich hoher Nutzerbewertungen im PlayStation Store mit einer Bewertung von 4,46 von 5 bei knapp 3.000 PS5-User-Reviews.

Gameplay und Handlung

Worum geht es in „Another Crab’s Treasure“? In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Kril, einem Einsiedlerkrebs, der seine Schale aufgrund unbezahlter Steuern verloren hat. Dein Ziel ist es, auf einer epischen Schatzsuche die Schale zurückzukaufen und die dunklen Geheimnisse des verschmutzten Ozeans zu entdecken. Du nutzt Müll als Rüstung und kämpfst gegen Feinde, die viele Male größer sind als du.

Das Spiel bietet eine vielfältige Unterwasserwelt mit linearen und offenen Umgebungen. Spieler können die Schwierigkeit jederzeit ändern und Kril kann seine Fähigkeiten durch den Erwerb von Mikroplastik als Währung verbessern. Ein integriertes Fertigkeitenbaum-System bietet zusätzliche taktische Optionen im Spiel.

Verfügbarkeit und Spielzeit

Wie lange kann man „Another Crab’s Treasure“ kostenlos spielen? Die genaue Dauer, wie lange das Spiel im Rahmen von PS Plus Extra und Premium kostenlos verfügbar sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Sony hat dazu noch keine weiteren Details veröffentlicht.

Spieler, die sich entscheiden, das Abenteuer von Kril zu erleben, sollten mit einer Spielzeit von etwa 14 bis 22 Stunden rechnen, abhängig von ihrem Spielstil und ihrer Geschicklichkeit. Normalerweise kostet das Spiel 29,99 Euro für PS5-Nutzer.

Exklusivität für PS5

Ist „Another Crab’s Treasure“ auch für PS4 verfügbar? Leider können nur PS5-Besitzer das Spiel kostenlos über PS Plus Extra und Premium genießen, da es ausschließlich auf der PS5 verfügbar ist. PS4-Abonnenten können in diesem Fall nicht auf das Spiel zugreifen.

Die Entscheidung, das Spiel exklusiv für PS5 anzubieten, könnte ein zusätzlicher Anreiz für Spieler sein, auf die neuere Konsole umzusteigen, falls sie es noch nicht getan haben.

Was denkst du über Sonys neuestes Angebot für PS Plus-Abonnenten? Planst du, „Another Crab’s Treasure“ auszuprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!