PS Plus März 2021: Habt ihr nicht was vergessen, Sony?

Derzeit warten alle Abonnenten von PS Plus auf die Enthüllung der neuen März-Games. Zwar gibt es im Grunde einen genauen Zeitplan, nach dem die Spiele enthüllt und schließlich veröffentlicht werden, offiziell bestätigt hat Sony diesen allerdings nie, weshalb eine Abweichung davon durchaus vorkommen kann. Dennoch hat sich das japanische Unternehmen in den letzten Jahren fast ausnahmslos an diesen Zeitplan gehalten. Doch dieses Mal wurde der Termin bereits überschritten.

Dieser Zeitplan galt bis jetzt fast immer

In der Regel werden die neuen Spiele immer am ersten Dienstag eines jeden Monats allen Mitgliedern von PS Plus zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Am vorherigen Mittwoch erfolgt jeweils die Enthüllung der neuen Titel. Demnach hätte Sony die PS Plus-Titel für März 2021 am vergangenen Mittwoch, den 24. Februar um 17:30 Uhr deutscher Zeit enthüllen müssen. Dies passierte jedoch nicht, weshalb die Enthüllung zur neuen State of Play-Ausgabe einen Tag später am 25. Februar erwartet wurde. Aber auch in diesem Rahmen gab es keine neuen Infos zu den März-Games.

Sony gab dafür überraschend den ersten PS Plus-Titel für April 2021 bekannt. Alle Infos dazu haben wir euch in diesem Beitrag aufgelistet.

Nun stellen sich alle PS Plus-Mitglieder die Frage: Wann wird Sony die Games endlich enthüllen? Einige Spieler nehmen das Ausbleiben der Bekanntgabe mit Humor, weshalb im Internet bereits viele lustige Memes zu finden sind:

PS Plus März 2021: Wann werden die März-Games enthüllt?

Weshalb Sony den Rahmen der gestrigen State of Play mit hunderttausenden Zuschauern nicht für die Bekanntgabe genutzt hat, wissen wohl nur die Entscheidungsträger selbst. Wir können lediglich spekulieren, wann wir die Infos erhalten werden. Sollte die Freischaltung wie geplant ablaufen, würden die neuen Games schon kommende Woche am Dienstag, den 2. März erscheinen.

Für die Enthüllung bleiben entsprechend nur noch der heutige Freitag und der kommende Montag. Vielleicht erfolgt dieses Mal aber auch überhaupt keine vorherige Bekanntgabe, sondern nur eine unkommentierte Veröffentlichung der Spiele?

Plant Sony etwas Größeres?

Ebenfalls denkbar wäre, dass Sony größere Pläne hat und es sich bei den Gratis-Games im März um besonders beliebte Spiele handelt.

Dies würde auch erklären, weshalb man von dem bekannten Zeitplan abweicht. Schließlich steigt mit jedem Tag ohne entsprechende Ankündigung der Hype und die Nachfrage um die neuen PS Plus-Games.

Gerüchten nach zu urteilen, erwartet Abonnenten von PlayStation Plus zum einen das Action-Rollenspiel Final Fantasy VII Remake. So schrieb auf Twitter der Brancheninsider „Shepard Ed“:

„Wenn ihr Final Fantasy 7 Remake noch nicht gekauft habt, stellt sicher, dass ihr PlayStation Plus für März abonniert habt.“

Weitere Insider bestätigen diese Annahme.

Der zweite Titel könnte das kommende PlayStation 5-Spiel Kena Bridge of Spirits sein, das auch für PC und PS4 erscheinen wird. Ein Twitter-Nutzer stellte diese Frage direkt dem Entwicklerteam. Die Antwort drauf: „Ein Gerücht ist nur ein Gerücht bis wir es auf unserer offiziellen Website und unseren Social Media-Kanälen ankündigen.“ Diese Aussage sollte jeder für sich selbst interpretieren, ein klares Nein sieht aber anders aus.

Dennoch bleiben diese beiden Spiele bis zur Bestätigung durch Sony lediglich Spekulationen. Wir sind uns aber recht sicher, dass die März-Spiele dieses Mal besonders ausfallen werden. Was meint ihr? Schreibt eure Vermutungen gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.