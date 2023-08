Dhalucard gibt euch PS Plus-Tipps – Was sollte ich zocken?

Mit einem Abonnement zu PS Plus Extra bekommen Spieler*innen Zugriff auf einen ganzen Spielekatalog. Dazu zählen viele PS4- und PS5-Titel, die von AAA-Titeln bis hin zu kleineren Indie-Spielen reichen.

Insgesamt sollen bis zu 400 Spiele in der Bibliothek enthalten sein. Jeden Monat werden neue PS4- und PS5-Titel hinzugefügt, auf die ihr auch mit dem teureren PS Plus Premium Zugriff habt.

Da könnte schnell die Übersicht verloren gehen. Deshalb hat euch der deutsche YouTuber Dhalucard aufgelistet, welche Titel er aus dem Sortiment empfehlen und euch ans Herz legen kann.

PS Plus Extra: Diese Spiele empfiehlt Dhalucard

Welche Titel sind seiner Meinung nach empfehlenswert? Dhalucard listet insgesamt sechs Titel auf, die ihr mit einem Abo bei PS Plus Extra und PS Plus Premium sofort ausprobieren solltet.

Darunter befinden sich viele Titel, die Japan als Thematik haben. Ein anderer Titel wurde sogar GOTY im Jahr 2021.

Folgende Spiele sind dabei:

Die Reihenfolge, die er dabei nennt, decken sich außerdem mit seinen Präferenzen. Er empfiehlt, zuerst die beiden erstgenannten Titel zu spielen, die beiden daraufhin als nächstes.

Aber auch Trials Fusion und It Takes Two seien nicht zu verachten.

Kann ich die Spiele auch mit PS Plus Essential spielen? Leider nein! Auf die PS4- und PS5-Spiele habt ihr nur Zugriff, wenn ihr PS Plus Extra oder PS Plus Premium besitzt.

Das Video des YouTubers könnt ihr euch übrigens hier genauer ansehen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

An Judgment liebt Dhalucard vor allem die Story und die Atmosphäre. Dragon Ball FighterZ macht ihm unheimlich Spaß und er empfiehlt es jeder Person, die Kampfspiele mag.

Dead by Daylight begleichtet Dhalucard seit rund sieben Jahren und darf deshalb natürlich auch nicht in seiner Liste fehlen. Ghostwire Tokyo hingegen mag er aus den gleichen Gründen wie Judgment.

Trials Fusion ist in seiner Liste gelandet, weil es „schön anzusehen“ ist. Zum Schluss folgte noch It Takes Two, das er als „Schmuckstück der Neuzeit“ bezeichnet.