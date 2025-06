Pragmata: Capcom zeigt neues Gameplay – PS5-Release für 2026 bestätigt

Pragmata, das neueste Science-Fiction-Abenteuer von Capcom, wird 2026 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Während des jüngsten State of Play-Events wurde den Fans ein erster Eindruck von der Spielwelt und den Hauptcharakteren vermittelt. Die Handlung des Spiels ist in einer futuristischen Mondlandschaft angesiedelt, die durch von Science-Fiction inspirierten Grafiken zum Leben erweckt wird.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die beiden Hauptfiguren Hugh und Diana. Ihre zufällige Begegnung führt zu einem spannenden Abenteuer, bei dem sie gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, um die KI der Mondstation zu überlisten und einen Weg zurück zur Erde zu finden. Beide Charaktere besitzen einzigartige Fähigkeiten, die es den Spielern ermöglichen, sie gleichzeitig zu steuern, um die verschiedenen Herausforderungen zu meistern, die ihnen begegnen.

Ein Blick auf die Gameplay-Mechaniken

Welche besonderen Gameplay-Elemente bietet Pragmata? Ein besonderes Merkmal von Pragmata ist der „Zwei in Eins“-Ansatz, bei dem das Zusammenspiel von Action und Strategie entscheidend ist. Die Spieler müssen die individuellen Stärken von Hugh und Diana geschickt kombinieren, um die vielseitigen Hindernisse zu überwinden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Hacking, das eine zentrale Rolle in den Kämpfen des Spiels einnehmen wird.

Das Entwicklerteam hat bereits verraten, dass weitere Details zu den Kämpfen und den individuellen Fähigkeiten der Charaktere bald veröffentlicht werden. Diese innovative Herangehensweise an das Gameplay verspricht eine fesselnde und herausfordernde Spielerfahrung, die Fans von Action- und Strategiespielen gleichermaßen begeistern dürfte.

Die Entwicklung von Pragmata

Wie gestaltet sich der Entwicklungsprozess für Pragmata? Capcoms Entwicklungsteam arbeitet intensiv daran, Pragmata zu einem der meisterwarteten PS5-Spiele des Jahres 2026 zu machen. Bereits zwei Jahre sind seit der ersten Ankündigung im Juni 2023 vergangen, und die Vorfreude der Fans wächst stetig. Die aktuelle Präsentation des Spiels ist ein Beweis für die Fortschritte, die das Team gemacht hat, und ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.

Cho Yonghee, der Director von Pragmata, betonte die Leidenschaft und das Engagement des Teams, ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen. Diese Hingabe spiegelt sich in der Detailgenauigkeit und den innovativen Spielmechaniken wider, die das Spiel zu einem ganz besonderen Titel machen.

Zukunftsausblick für Pragmata

Was erwartet die Spieler in Zukunft von Pragmata? Die Fans können sich auf weitere Enthüllungen freuen, die tiefere Einblicke in die Charaktere und das Universum von Pragmata bieten werden. Besonders die Beziehung zwischen dem Weltraumreisenden Hugh und seiner Androiden-Begleiterin Diana wird im Mittelpunkt stehen, da ihre Interaktionen und Entwicklungen einen wesentlichen Bestandteil der Geschichte ausmachen.

Capcom hat versprochen, in Kürze mehr Informationen zu veröffentlichen, die das Verständnis für die Handlung und die Spielwelt vertiefen werden. In der Zwischenzeit bleibt die Vorfreude auf das Spiel groß, und die Spieler können es kaum erwarten, mehr über dieses spannende Abenteuer zu erfahren.

Was denkst du über die neuesten Entwicklungen von Pragmata? Teile deine Meinung in den Kommentaren!