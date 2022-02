Im Open-World-Rollenspiel Pokémon-Legenden: Arceus ist es eure Aufgabe, den ersten vollständigen Pokédex zu erstellen. Da dieses Abenteuer zeitlich vor allen bisherigen Spielen des Franchise angesiedelt ist, in einer Ära, in der Menschen und Pokémon noch nicht wirklich in Harmonie lebten, ist dieses Unterfangen sehr gefährlich. Eure Mission wird durch mysteriöse Phänomene, sogenannte Raum-Zeit-Verzerrungen, erschwert.

Raum-Zeit-Verzerrungen bieten eine Chance, sind jedoch nicht ohne Risiko

Eure Spielfigur stammt aus der „Pokémon“-Gegenwart und fällt durch einen Riss im Raum-Zeit-Gefüge in die Vergangenheit. Eine Begleiterscheinung dieses Ereignisses sind die zuvor erwähnten Verzerrungen, die immer mal wieder zufällig in jeder der fünf großen Regionen der Spielwelt auftauchen können. Voraussetzung ist, dass ihr mindestens schon Forschungslevel 3 erreicht habt. Von außen sehen sie wie große unheilvoll anmutende Kuppeln aus, die ihr schon von weitem erspähen könnt.

Spannend wird es hingegen erst, wenn ihr in diese Phänomene hineingeht. Anfangs dauert es oft eine Weile, bis etwas geschieht, doch nach einiger Zeit werden Blitze einschlagen und Pokémon vor euch erscheinen. Positiv ist, dass ihr in den Verzerrungen einige sehr seltene Monster fangen könnt. Ein paar von ihnen könnt ihr sogar ausschließlich hier eurer Sammlung hinzufügen, beispielsweise Porygon. Abhängig von dem Gebiet, in dem ihr euch befindet, erscheinen immer andere Pokémon. Das ist eine große Chance, um eure Aufgabe zu erfüllen!

Welche besonderen Pokémon warten in Raum-Zeit-Verzerrungen auf euch?

Feelinara (Obsidian-Grasland)

Folipurba (Obsidian-Grasland)

Gengar (Obsidian-Grasland)

Sniebel (Obsidian-Grasland)

Snibunna (Obsidian-Grasland)

Feurigel (Rotes Sumpfland)

Flamara (Rotes Sumpfland)

Igelavar (Rotes Sumpfland)

Nachtara (Rotes Sumpfland)

Porygon (Rotes Sumpfland)

Porygon2 (Rotes Sumpfland)

Porygon-Z (Rotes Sumpfland)

Tornupto (Rotes Sumpfland)

Eine Raum-Zeit-Verzerrung von außen ©2021 Pokémon. ©1995–2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Aquana (Kobalt-Küstenland)

Flamara (Kobalt-Küstenland)

Magnetilo (Kobalt-Küstenland)

Magneton (Kobalt-Küstenland)

Arboretoss (Kraterberg-Hochland)

Bauz (Kraterberg-Hochland)

Blitza (Kraterberg-Hochland)

Bollterus (Kraterberg-Hochland)

Feelinaria (Kraterberg-Hochland)

Koknodon (Kraterberg-Hochland)

Magbrant (Kraterberg-Hochland)

Rameidon (Kraterberg-Hochland)

Schilterus (Kraterberg-Hochland)

Silvarro (Kraterberg-Hochland)

Admurai (Weißes Frostland)

Glaziola (Weißes Frostland)

Ottaro (Weißes Frostland)

Psiana (Weißes Frostland)

Scherox (Weißes Frostland)

Zwottronin (Weißes Frostland)

Allerdings ist hierbei auch Vorsicht geboten, denn die Raum-Zeit-Verzerrungen richten sich an erfahrene Trainer! Die Pokémon, denen ihr hier begegnet, sind in der Regel sehr stark, nicht selten zwischen Level 50 und Level 60. Wenn ihr diese also herausfordern und idealerweise fangen wollt, benötigt ihr ein starkes Team. Es ist entsprechend mit einem gewissen Risiko verbunden, in diese Kuppeln hineinzugehen, doch eines, das sich für euch lohnen kann.

Im Inneren der Verzerrungen warten starke Pokémon auf euch ©2021 Pokémon. ©1995–2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Darüber hinaus warten dort nicht nur verschiedene starke wie seltene Pokémon auf euch, sondern ebenfalls einige rar gesäte Items. Das ist ein weiterer Anreiz, diese Orte aufzusuchen. Vorausgesetzt, euer Team ist stark genug und ihr habt genügend Pokébälle in euren Taschen, um alles zu fangen, was ihr fangen wollt.

„Pokémon Legenden: Arceus“ ist seit dem 28. Januar 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.