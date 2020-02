Falls ihr euch fragt, wie man in Pokémon Go an das schnelle Geld kommt, könnte sich nun eine neue Möglichkeit am Pokémon-Horizont auftun. Dataminer haben mal wieder in den Spieldaten von „Pokémon Go“ herumgewühlt und sind dabei auf spannende Einträge gestoßen, die sich die PokéCoin-Jäger unter euch einmal genauer ansehen sollten.

Wie kann man in Pokémon Go die PokéCoins erhalten?

Bislang gab es zwei einfache Wege, um in der AR-App an die begehrten PokéCoins zu gelangen. Zum einen können Trainer ihre Pokémon in Arenen platzieren, um so im Laufe der Zeit Münzen zu erhalten. Hier gilt, dass es mehr Münzen gibt, je länger eure Pokémon in den jeweiligen Arenen Wache halten. Doch das Oberlimit pro Tag hat Niantic auf 50 PokéCoins angesetzt.

Anders bei der lukrativeren Variante für die App-Entwickler. Beim Einkauf von PokéCoins gibt es kein Oberlimit pro Tag. Hier könnt ihr so viel Geld ausgegeben, wie ihr glücklich seid oder es euer Portemonnaie hergibt. Im Schnitt kosten 100 PokéCoins rund 1 Euro.

Mit dem Geld könnt ihr beispielsweise kosmetische Items im Shop einkaufen oder die Obergrenze eurer Pokémon-Boxen, das sogenannte Aufbewahrungslimit, erhöhen.

Die neue Möglichkeit, Geld zu verdienen

Aber was haben die Dataminer in den Daten des Spiels entdeckt? Dieser spannende Eintrag lässt darauf schließen, dass es bald neue Wege zum Geld-Farmen geben wird:

„daily_research_completed – Come back tommorow to earn more PokéCoins“

Allem Anschein nach wird Niantic also Aufgaben implementieren, die euch tatsächlich PokéCoins als Belohnung versprechen. Wie diese Quests genau aussehen und was ihr hier jeweils tun müsst, ist bislang noch völlig unklar. Wenn es diesbezüglich erste Informationen von Niantic gibt, erfahrt ihr sie bei uns. Schaut derweil auf unsere Themenseite für die neuesten Pokémon-Infos.