Pokémon Go Event – Fange Yamper und glänzende Coiffwaff mit erhöhter Rate

Die Pokémon-Fans können sich auf ein spannendes Ereignis freuen, denn das Yamper’s Paw Prints Event in Pokémon Go steht vor der Tür. Dieses Event bietet nicht nur die Gelegenheit, zwei neue Pokémon zu fangen, sondern auch die Chance, einige seltene Schillernde Pokémon zu entdecken. Vom 20. Juni 2025 um 00:00 Uhr bis zum 22. Juni 2025 um 23:59 Uhr wird dieses Event stattfinden und die Herzen der Trainer höher schlagen lassen.

Neue Hund-inspirierte Pokémon

Welche neuen Pokémon werden eingeführt? Während des Events werden Yamper und seine Entwicklung, Boltund, ihr Debüt geben. Beide Pokémon gehören zu den Elektro-Typen und sind von Hunden inspiriert. Yamper wird in der Wildnis erscheinen, zusammen mit anderen Pokémon, die auf Hunden basieren, wie etwa Fiffyen, Fukano, Hunduster und Yorkleff.

Yamper und Boltund stammen aus der achten Generation der Pokémon-Serie, die erstmals in den Spielen Pokémon Schwert und Schild vorgestellt wurde. Diese Pokémon bieten Spielern neue Möglichkeiten, ihre Sammlung zu erweitern und die Kampffähigkeiten zu testen.

Erhöhte Schillernde Begegnungsraten

Welche Schillernden Pokémon sind leichter zu finden? Während dieses Events wird die Chance erhöht, drei besondere Schillernde Pokémon in der Wildnis zu finden: Coiffwaff, Fiffyen und Snubbull. Diese Varianten sind nicht nur aufgrund ihrer Seltenheit begehrt, sondern auch wegen ihrer auffälligen Farbänderungen.

Schillernde Coiffwaff wechselt seine Farbpalette, indem es die schwarzen und weißen Bereiche seines üblichen Farbmusters vertauscht. Schillernde Fiffyen tauscht sein übliches silbernes Fell gegen ein goldenes mit blauen Augenhighlights, was bei seiner Entwicklung zu Magnayen beibehalten wird. Schließlich wechselt Schillernde Snubbull das Standardrosa gegen ein Lila, das an seine Entwicklung zu Granbull erinnert.

Fokus auf Coiffwaff

Warum ist Schillerndes Coiffwaff so begehrt? Aus all diesen Schillernden Pokémon ist Coiffwaff besonders begehrt, da es unterschiedliche Formen annehmen kann. Obwohl es sich nicht entwickelt, können Spieler die Gelegenheit nutzen, um Schillernde Coiffwaff in Formen wie Debütant, Matrone und Dandy zu erhalten. Andere Formen bleiben vorerst regionale Varianten.

Da die Schillernden Begegnungsraten während des Events erhöht sind, ist dies die perfekte Gelegenheit, um diese seltenen Formen zu sammeln. Es ist eine tolle Möglichkeit für Sammler, ihre Sammlung zu vervollständigen und Freunde zu beeindrucken.

Zusätzliche Boni und Entwicklungen

Welche weiteren Vorteile bietet das Event? Neben den neuen Pokémon und den erhöhten Schillernden Raten bietet das Event doppelte Sternenstaub-Belohnungen für alle Fänge, was es noch attraktiver für Spieler macht, die ihre Ressourcen aufstocken möchten.

Yampers Entwicklung zu Boltund ist ebenfalls vereinfacht. Spieler benötigen nur 50 Bonbons, um Yamper zu entwickeln, was im Vergleich zu anderen jüngsten Ergänzungen in Pokémon Go eine Erleichterung darstellt.

Ausblick auf die Delightful Days Saison

Was erwartet uns in der laufenden Saison von Pokémon Go? Yamper und Boltund sind Teil der Delightful Days Saison, die bis zum 2. September 2025 andauert. Während dieser Saison wird Niantic auch Hisui-Lilminip und alle Formen von Tatsugiri hinzufügen. Obwohl die genauen Daten für deren Erscheinen noch nicht bekannt sind, können Spieler darauf gespannt sein, was die kommenden Monate bringen werden.

Bist du bereit, diese Schillernden Pokémon während des Events zu jagen? Teile deine Gedanken und Strategien in den Kommentaren!