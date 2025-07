Palworld auf dem Steam Deck – Deine mobile Monsterjagd kann beginnen!

Die Welt der Handheld-Gaming-Geräte hat sich mit der Einführung des Steam Decks durch Valve grundlegend verändert. Das Steam Deck, das im Februar 2022 auf den Markt kam, hat sich als vielseitiges Gerät etabliert, das sowohl native Linux-Spiele als auch Windows-Spiele über die Kompatibilitätsschicht Proton unterstützt. Trotz anfänglicher Kritik an der Akkulaufzeit hat das Gerät Millionen von Einheiten verkauft und das Interesse an ähnlichen tragbaren Gaming-Computern geweckt. Die jüngsten Updates, darunter Modelle mit OLED-Bildschirmen, haben das Steam Deck weiter verbessert.

Palworld: Ein Gamechanger für das Steam Deck

Was macht Palworld auf dem Steam Deck so besonders? Palworld ist ein Action-Adventure- und Überlebensspiel, das von Pocketpair entwickelt wurde. Die Spieler können in einer offenen Welt, bevölkert von tierähnlichen Kreaturen namens Pals, kämpfen und diese einfangen. Die Möglichkeit, Palworld auf dem Steam Deck zu spielen, ist besonders spannend, da es Spielern erlaubt, die satirische und oft humorvolle Welt von Palworld überall mitzunehmen. Die Kombination aus Monster-Fangen und Überlebensmechaniken macht es zu einem einzigartigen Erlebnis auf dem Handheld.

Palworld, das im Januar 2024 im Early Access für Windows und Xbox erschien und im September 2024 für PlayStation 5 veröffentlicht wurde, hat bereits eine beeindruckende Fangemeinde aufgebaut. Mit über 15 Millionen verkauften Einheiten und einer globalen Spielerzahl von mehr als 32 Millionen ist es eines der meistverkauften PC-Spiele aller Zeiten.

Die Bedeutung von Steam Deck Verified

Warum ist die Steam Deck Verifizierung so wichtig? Die Verifizierung für das Steam Deck bedeutet, dass ein Spiel speziell für das Handheld getestet und optimiert wurde. Spiele, die als „Verified“ gekennzeichnet sind, bieten ein reibungsloses Spielerlebnis ohne zusätzliche Anpassungen. Dies ist besonders wichtig für Spieler, die unterwegs sind und nicht die Möglichkeit haben, ständig Anpassungen vorzunehmen oder auf Internetverbindungen angewiesen zu sein, wie es bei Spielen mit externen Launchern der Fall ist.

Ein weiteres Beispiel für die Herausforderungen der Verifizierung ist Red Dead Redemption 2, das nicht als „Steam Deck Verified“ gilt, da es den Rockstar Games Launcher benötigt. Ohne Internetverbindung kann dies problematisch werden, da die Anmeldung über den Launcher nicht möglich ist. Diese Art von Einschränkungen können die Mobilität des Steam Decks beeinträchtigen, weshalb die Verifizierung ein wesentlicher Aspekt des Spielerlebnisses ist.

Die Zukunft des Steam Decks

Wie sieht die Zukunft des Steam Decks aus? Mit kontinuierlichen Tests und Updates für Spiele auf dem Steam Deck bleibt die Zukunft spannend. Valve arbeitet daran, mehr Spiele für das Gerät zu optimieren, um den Spielern ein nahtloses Erlebnis zu bieten. Die Einführung von Palworld als verifiziertes Spiel zeigt, dass Valve bestrebt ist, die Spielerfahrung auf ihrem Handheld stetig zu verbessern.

Die Frage bleibt, welche Spiele als nächstes den Status „Steam Deck Verified“ erhalten werden. Dies hängt von den laufenden Tests und den Ergebnissen ab, die Valve und die Entwickler erzielen. Mit der wachsenden Popularität des Steam Decks ist zu erwarten, dass immer mehr Spiele optimiert werden, um den mobilen Spielern gerecht zu werden.

Welche Spiele möchtest du als nächstes auf dem Steam Deck sehen? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!