One Piece: Manga ist noch nicht am Ende, bekommt epischen Kampf mit möglichem Tod

So langsam müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass die beliebte Anime- und Mangareihe One Piece bald dem Ende zugeht. Bereits 2019 hat Mangaka Eiichiro Oda angedeutet, dass die Geschichte zu 80 bis 90 Prozent abgeschlossen sei. Demnach müsste es rein rechnerisch bald so weit sein, dass die Abenteuer von Ruffy und Co. auf das Ende zusteuern. Doch hier gibt Oda eine kleine Entwarnung.

One Piece legt vor Ende noch mal richtig los

Im Rahmen des Jump Festa-Events gab Oda die beruhigende Entwarnung, dass der Manga in der kommenden Zeit noch nicht beendet wird. Fans können also entspannen und den Manga beruhigt weiterlesen, ohne gleich das Ende befürchten zu müssen.

Vielmehr: In 2023 soll es einen gigantischen Kampf zwischen zwei Charakteren geben, auf die Oda nicht näher eingehen wollte. Doch er bezeichnete die Schlacht als großes Battle Royale, sodass wir davon ausgehen dürfen, dass mehrere Piraten-Crews beteiligt sein sollten.

©Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha

Was passiert während des Kampfes? Es könnte sogar sein, dass einer der Charaktere das Zeitliche segnet. Oda gab an, dass er „hofft, dass niemand stirbt“. Dadurch ist zwar noch kein Tod eines Piratencrew-Mitgliedes bestätigt, allerdings ist es auch nicht ausgeschlossen. Nach Aces Tod könnte also wieder mal eine bedeutende Figur sterben.

Das Ende des Mangas steht übrigens schon lange fest. Erst kürzlich beteuerte One Piece Film: Red-Director Goro Taniguchi, dass er seit 24 Jahren weiß, was das One Piece ist. Vermutlich kennen wir die Auflösung nicht im Jahr 2023, doch in 2024 könnten wir sein Wissen bereits teilen.

Großes Jahr für One Piece-Fans

Das kommende Jahr steht ganz im Zeichen von „One Piece“. Am 12. Januar 2023 erscheint One Piece Odyssey, das ein für die Strohhüte neuartiges Kampfsystem nach dem Stein-Schere-Papier-Prinzip einführt.

Daneben wird es eine Live-Action-Serie auf Netflix geben. Diese spielt zur Gründungszeit der Strohhüte und wird einige Referenzen zur Anime- und Mangareihe aufweisen. Fans dürfen sich also auf ein spannendes Jahr voller Inhalte freuen!