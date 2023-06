One Piece: Episode 1066 treibt den Kampf zwischen Law, Kid und Big Mom auf die Spitze

Momentan jagt im Anime von One Piece ein Highlight das nächste. Nach spektakulären Kämpfen von Sanji und Zorro stehen nun Eustass Kid und Trafalgar Law im Mittelpunkt des nächsten Kampfes.

Für die aktuelle Folge 1066 hat das japanische Produktionsteam von Toei Animation erstmals einen ausländischen Mitarbeiter Regie führen lassen. Herausgekommen ist wieder Mal ein wahres Wunderwerk, das von Fans im Netz gefeiert wird.

One Piece: Episode 1066 zeigt spannenden Kampf mit Law und Kid

Worum geht es in der Folge? Nachdem Sanji gegen Queen und Zorro gegen King gekämpft haben, sind nun Kid und Law an der Reihe. Die beiden müssen sich Piraten-Kaiserin Big Mom, die eigentlich Charlotte Linlin heißt, in den Weg stellen. Sie hat von der Seelen-Frucht gegessen, mit der sie die Seelen und Lebensspanne von Lebewesen manipulieren kann.

Doch Kid und Law haben ihr einiges entgegenzusetzen: Law kann sich mit seiner Operations-Frucht durch den Raum teleportieren und Einfluss auf innere Organe nehmen. Kid hat die Kräfte der Magnet-Frucht übernommen und kann metallische Gegenstände kontrollieren.

Das Highlight der Folge ist für viele das zweiminütige Intro, in der die schönsten Momente von Eustass Kid in Schwarzweiß-Bildern zu sehen sind:

Law zeigt sich von seiner besten Seite. Seine Teleportationsfähigkeit wird in bewegten Bildern gut umgesetzt, indem die Kameraperspektive dynamisch mitwandert. So erleben wir das Teleportieren aus der Sicht des Piraten, das wie aus einem Guss wirkt:

Ein weiteres Highlight ist der bunte Animationsstil, wenn Kid und Law ihre stärksten Attacken kombinieren und Big Mom so gewaltig zusetzen:

Wie der Kampf zwischen den Parteien ausgeht, wollen wir euch aus Spoilergründen nicht verraten. Schaut euch die Episode am besten selbst an, wenn ihr wissen wollt, wie die große Schlacht in „One Piece“ ausgeht. Nach dem Kampf zwischen Law, Kid und Big Mom wird nämlich auch Ruffy seinen großen Auftritt haben.

Hinzu kommt, dass Netflix bald endlich seine Live Action-Serie zu „One Piece“ ausstrahlen wird. Am 31. August 2023 soll es so weit sein, dann erscheint die Serie beim Streamingdienst-Anbieter.

Verratet uns in den Kommentaren: Habt ihr die Folge bereits gesehen? Was hat euch besonders gut oder auch gar nicht gefallen?