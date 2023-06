One Piece: Episode 1066 hat erstmals einen ausländischen Regisseur

Der Anime zu One Piece befindet sich in dieser Woche in einer „Recap-Break“. Fans müssen sich deshalb auf die kommende Woche gedulden, in der die Erlebnisse in Wano Kuni fortgesetzt werden. Mit der 1066. Folge erwartet uns nicht nur ein spannender Kampf, sondern auch eine Premiere bei der Besetzung.

One Piece: Regisseur in Episode 1066 ist Amerikaner

In der 1066. Folge wird Henry Thurlow die Rolle des Regisseur einnehmen. Er arbeitet schon seit vielen Jahren am Anime in den japanischen Studios von Toei Animation. Nun wurde ihm die Ehre zuteil, die besondere Rolle für die kommende Episode einzunehmen.

Was ist daran so besonders? Laut Toei Animation handelt es sich dabei um den ersten Regisseur einer Episode des Studios, der nicht aus Japan stammt. Henry Thurlow ist Amerikaner und setzt somit die ersten Fußstapfen in der Geschichte des japanischen Produktionsstudios.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Wann wird Episode 1066 ausgestrahlt? Aufgrund der dieswöchigen Pause läuft die Folge erst am 25. Juni 2023 im japanischen Fernsehen. Die Episode wird um 02:30 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit ausgestrahlt.

Was passiert in Folge 1066? Die Episode behandelt die Geschehnisse aus Manga-Kapitel 1039. Eustass Kid und Trafalgar Law stellen sich Big Mom in einem erbitterten Kampf. Den Ausgang des Kampfes wollen wir euch nicht spoilern, doch stellt euch schon einmal auf einen actionreichen Kampf ein!

Ihr könnt die neusten Folgen von „One Piece“ auf Crunchyroll schauen. Beim Streamingdienst-Anbieter gibt es die Folgen mit japansicher Sprachausgabe und deutschen Untertiteln. In deutscher Sprachausgabe gibt es den Anime nur auf Disc oder auf dem TV-Sender ProSieben MAXX.

In einem Episodenguide haben wir euch alle Arcs des Animes aufgelistet, damit ihr wisst, an welcher Stelle im Anime ihr euch gerade befindet. Wollte ihr etwas Zeit gewinnen, könnt ihr eine Reihe von Filler-Folgen getrost überspringen. Da der Anime aber nur eine kurze Verschnaufpause einlegt, habt ihr nicht viel Zeit, um zur aktuellen Episode aufzuholen.