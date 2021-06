©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Viele Charaktere im One Piece-Universum verdanken ihre besonderen Kräfte einer Teufelsfrucht, so auch Eustass Kid, dem unser Held Ruffy bereits mehrmals begegnete. Obwohl der Charakter bereits seit Jahren ein Teil des Piraten-Epos ist, verriet Schöpfer Eiichiro Oda erst kürzlich den Namen von Kids Teufelsfrucht.

One Piece: Oda dachte, er hätte Kids Teufelsfrucht schon vor Jahren verraten

Genauer offenbarte der Mangaka den Namen der Teufelsfrucht des Piratenkapitäns im 99. „One Piece“-Sammelband, wie Twitter-User @SoulstormOP schrieb. In vielen dieser Manga ist auf den letzten Seiten eine sogenannte SBS-Sektion enthalten, in der Oda einige Fragen der Fans beantwortet. Hier verriet er nun, dass Kid die „Jiki Jiki no Mi“, also die „Magnet-Magnet-Frucht“, gegessen hat.

Kurioses Detail: Oda selbst dachte, er hätte den Namen von Kids Teufelsfrucht schon längst verraten, doch wie sich nun herausstellt, hat er das wohl einfach vergessen. Bedenken wir, wie viele verschiedene Teufelsfrüchte wir bisher in „One Piece“ schon gesehen haben, dürften viele Fans es dem Künstler verzeihen, wenn er leicht die Übersicht verloren haben sollte. Bald möchte dieser übrigens noch mehr Details über Captain Kids Kräfte enthüllen.

Nun noch ein kleiner Fun-Fact: Hiermit stellte der Schöpfer des Piraten-Abenteuers ganz nebenbei unfreiwillig einen neuen Rekord für die Serie auf, denn dies ist die längste Zeitspanne zwischen der Premiere einer Teufelskraft und der Nennung ihrer entsprechenden Teufelsfrucht. In Kids Fall dauerte es beinahe geschlagene 13 Jahre.

Doch welche Kräfte besitzt Kid? Dank seiner Magnet-Frucht kann er Metall mittels Magnetismus manipulieren. Das bedeutet, dass Kid Magnetfelder erzeugen kann, mit denen er metallische Gegenstände anziehen und abstoßen kann. Seine Teufelskräfte lassen sich vielfältig einsetzen. Er kann mit ihnen beispielsweise seine Gegner entwaffnen oder sich sogar auf gegnerische Schiffe ziehen lassen. Seine Kräfte sind enorm stark und kaum jemand kann ihnen widerstehen.

Obwohl Kid Ruffy nicht sonderlich gut leiden kann, da er ihn als Rivalen im Rennen, um den Titel des Piratenkönigs sieht, standen sie kürzlich im Wano Kuni-Arc dennoch auf derselben Seite. Sie hatten sich verbündet, um gegen die beiden Piratenkaiser Kaido und Big Mom zu kämpfen. Bis wir erfahren, ob sie mit ihrem Vorhaben, Kaido zu stürzen, erfolgreich sein werden, dürfte es allerdings noch einige „One Piece“-Kapitel dauern.