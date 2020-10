Der Anime zu One Piece hinkt dem Manga handlungstechnisch zwar ein gutes Stück hinterher, doch dafür sind die aktuellen Ereignisse dort nicht weniger spannend. Big Mom befindet sich immer noch auf der Suche nach der leckeren roten Bohnensuppe, Ruffy und Hyogoro versuchen weiterhin, dem Arbeitslager Udon zu entkommen und Queen, einer der Hauptrepräsentanten der 100-Bestien-Piratenbande, gerät irgendwie zwischen die Fronten.

Doch besonders spannend dürfte sein, dass Ruffy in der neuesten Folge von One Piece eine Form von Haki zeigt, die er nie zuvor eingesetzt hat.

One Piece, Folge 945: Big Mom wütet in Udon

Queen kann einem schon ein bisschen leidtun. Während er mit Ruffy und Hyogoro in seinem Gefängnis eigentlich schon genug Probleme hat, kam in der letzten Folge auch noch Big Mom dazu, die immer noch unter Gedächtnisschwund leidet und wie im Rausch die rote Bohnensuppe sucht, die sie mit allen in Okobore teilen will, um sich für deren Gastfreundschaft zu bedanken.

One Piece Episode A: Kapitel 1 wurde veröffentlicht

Da ihr der Besitzer der Ryu Ryu no Mi dabei in die Quere kam, rang sie diesen kurzerhand zu Boden und auch danach sieht es für Queen ziemlich düster aus. Obwohl er angestrengt und sichtlich mit aller Kraft versucht, die Kaiserin aufzuhalten, hat diese doch leichtes Spiel mit ihm und wirft ihn selbst in seiner Form als Brachiosaurus erst zu Boden, nur um ihn etwas später an seinem langen Hals zu packen und durch die Luft zu wirbeln.

Zum Glück für Kid und Killer. Denn dadurch, dass Big Mom Queen gegen die Gefängnismauern geschleudert hat, wurde das ganze Gefängnis erschüttert, das Gestänge, das Kid und Killer hält, fällt und zieht die beiden somit aus dem Wasser. Doch damit ist der Auftritt von Big Mom noch nicht an seinem Ende angelangt, denn schließlich will sie noch immer die Suppe haben. Und hier wird es für Ruffy aufgrund seiner bekanntlich großen Klappe brenzlig.

One Piece, Folge 945: Ruffy zeigt ganz neue Form von Haki

Nach einigen anderen, deutlich weniger spannenden Ereignissen hat die Kaiserin endlich den Kessel erreicht, nur um entsetzt festzustellen, dass dieser leer und die ganze Suppe bereits verputzt ist. Sie zeigt sich entsprechend frustriert, jedoch nicht wie sonst, weil sie ihren Hunger nicht stillen kann, sondern deswegen, weil sie nun nicht mehr dazu in der Lage ist, das Essen mit ihren neuen Freunden zu teilen. Dies ist auch der Moment, in welchem sich Ruffy mal wieder um Kopf und Kragen redet.

One Piece: Fans suchen nach dem 11. Mitglied der Strohhutbande

Denn der Kapitän der Strohhutpiraten spricht laut aus, dass er gut verstehen kann, warum Big Mom so gerne etwas von der Suppe abbekommen hätte, da sie wirklich gut geschmeckt hätte. Hyogoro ist es nun, der Ruffy darauf aufmerksam macht, dass er damit verraten hat, dass er es war, der die Suppe gegessen hat. Dieser Umstand fällt natürlich auch Kaiserin Linlin auf, die quasi sofort einen Wutanfall bekommt.

Zwar erkennt sie Ruffy nicht, mit dem sie eigentlich noch ein Hühnchen zu rupfen hat, doch dass er die rote Bohnensuppe gegessen hat, kann sie ihm auch nicht verzeihen. Big Mom zerstört schließlich den Ring, den Ruffy und Hyogoro nicht verlassen dürfen, weil sonst ihr explosiven Halsbänder ausgelöst werden würden. Diese beginnen auch sogleich zu piepen und dem Strohhut bleiben nur wenige Augenblicke, um seinen neuen Freund vor der Explosion zu bewahren.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Bei seinem verzweifelten Versuch, das Halsband von Hyogoro zu lösen, aktiviert er unbewusst sein Rüstungshaki und ist in der Lage, es auf die zweite Stufe zu bringen. So setzt er schließlich die Technik ein, die ihm Hyogoro beigebracht und die er vor so langer Zeit bereits bei Silver Rayleigh gesehen hat. Die Halsbänder von Ruffy und Hyogoro werden auf diese Weise zerstört.

One Piece – Originales Konzept zeigt frühe Version der Strohhüte

Doch viel Zeit, über seine Leistung glücklich zu sein, hat Ruffy nicht, denn Big Mom geht bereits zum nächsten Angriff über. Hyogoro legt dem Strohhut nahe, nicht fortzulaufen, da er ansonsten riskiert, das Gefühl für diese Art von Rüstungshaki zu verlieren. Stattdessen soll er ihn vor Big Moms nächsten Angriff beschützen, indem er diese Technik noch einmal einsetzt. Am Ende der neuesten Folge von One Piece bleibt Ruffy keine andere Wahl und er stellt sich zwischen Hyogoro und der Kaiserin und aktiviert erneut sein Rüstungshaki.