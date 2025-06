Nintendo Switch 2 einrichten & Daten übertragen – Schritt für Schritt erklärt

Die neue Nintendo Switch 2 ist da – und mit ihr neue Features, schnellerer Speicher und eine modernisierte Benutzeroberfläche. Doch bevor du ins Spielvergnügen starten kannst, steht die Ersteinrichtung an. In diesem Artikel zeige ich dir, wie du deine neue Konsole Schritt für Schritt einrichtest und – falls du bereits eine Nintendo Switch besitzt – wie du alle wichtigen Daten überträgst.

👉 Tipp: In meinem YouTube-Video erkläre ich dir die komplette Einrichtung Schritt für Schritt in Echtzeit – unbedingt reinschauen!

Erste Einrichtung der Nintendo Switch 2

1. Sprache und Region auswählen

Starte deine neue Switch 2 und wähle als Erstes die gewünschte Sprache sowie deine Region.

2. Internetverbindung einrichten

Verbinde deine Switch mit deinem WLAN, indem du dein Netzwerk auswählst und die Zugangsdaten eingibst.

© Nintendo

3. Zeitzone einstellen

Wähle nun deine passende Zeitzone aus.

4. Joy-Con entfernen und koppeln

Jetzt erhältst du ein paar Tipps zur Bedienung. Dir wird gezeigt, wie du den linken und rechten Joy-Con von der Konsole löst. Anschließend kannst du mit einem der Joy-Con durch das Menü navigieren.

5. System-Update

Nun erfolgt ein System-Update auf die aktuelle Version 20.1.1. Stelle sicher, dass deine Internetverbindung stabil ist.

Systemtransfer von deiner alten Switch durchführen

Wenn du bereits eine Nintendo Switch besitzt, kannst du nun einen Systemtransfer starten, um all deine Daten auf die neue Konsole zu übertragen.

Was wird übertragen?

Nutzerprofile inkl. verknüpfter Nintendo-Accounts

Digitale Spiele & eShop-Käufe

Spielstände

Screenshots und Videos

Systemeinstellungen

Altersbeschränkungen

© Nintendo

Optional: microSD Express Card einlegen

Wenn du eine neue microSD Express Card hast, kannst du sie jetzt einlegen. Sie dient zusätzlich zum Systemspeicher zum Speichern von Spielen, Daten und Screenshots.

© Samsung

Anmeldung mit deinem Nintendo-Account

Melde dich jetzt mit deinem bestehenden Nintendo-Account an – idealerweise dem, den du auch auf deiner alten Switch genutzt hast.

Am einfachsten geht das per QR-Code:

QR-Code mit dem Smartphone scannen Anmeldung im Nintendo-Account Den angezeigten Bestätigungscode auf deiner Switch eingeben

Damit ist deine neue Switch mit deinem Nintendo-Account verknüpft.

Übertragung der Systemdaten

Beide Konsolen nebeneinander platzieren und jeweils mit dem Originalnetzteil anschließen Auf der alten Switch: Gehe in die Systemeinstellungen > Konsole > Systemtransfer zu Nintendo Switch 2

Starte den Transferprozess Die neue Switch 2 sucht nun nach deiner alten Konsole. Sobald diese gefunden wurde, startet der Datentransfer.

⚠️ Hinweis: Während der Übertragung wird die Konsole neu gestartet. Der Vorgang dauert je nach Datenmenge einige Minuten.

Screenshots und Videos übertragen (optional)

Wenn du Screenshots und Videos auf deiner alten microSD-Karte gespeichert hast:

microSD aus der alten Switch entfernen In den microSD-Slot der Switch 2 einsetzen (auf der Rückseite) Die Daten werden automatisch in den Systemspeicher kopiert

Nach Abschluss kannst du die Karte wieder entfernen.

Abschluss der Einrichtung

Drücke den Home-Knopf, um das Home-Menü aufzurufen. Deine Switch beginnt nun automatisch mit dem Download aller digitalen Spiele und Apps, die du auf deiner alten Konsole hattest.

Dank übertragener Spielstände kannst du direkt weiterspielen – ganz ohne Neustart!

Was passiert mit der alten Switch?

Wenn du ein Spiel auf der alten Konsole startest, bekommst du eine Meldung:

„Um diese Software spielen zu können, musst du die virtuelle Softwarekarte auf diese Konsole laden.“

So funktioniert’s:

Beim Start eines digitalen Spiels wird die Lizenz (die virtuelle Karte) auf die entsprechende Konsole übertragen

Der Vorgang dauert nur wenige Sekunden

Möchtest du wieder auf der neuen Switch 2 spielen, wird die Karte dort automatisch erneut geladen

💡 Praktisch: Du kannst nahtlos zwischen beiden Konsolen wechseln – allerdings jeweils nur eine aktive Konsole zur gleichen Zeit pro Account.

Die Nintendo Switch 2 macht nicht nur technisch einen Sprung – auch die Einrichtung und der Datentransfer gestalten sich überraschend einfach. Mit ein paar Klicks hast du deine neue Konsole startklar gemacht und kannst deine Spiele dort fortsetzen, wo du aufgehört hast.

