Nintendo Switch 2 – Abwärtskompatibilität leidet an Videocode-Problemen

Die Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 erschienen ist, hat bei vielen Gamern für Begeisterung gesorgt. Als Hybridkonsole bietet sie sowohl im Handheld- als auch im Dock-Modus eine beeindruckende Leistung. Doch trotz aller Verbesserungen funktioniert nicht jedes Spiel der ursprünglichen Switch reibungslos auf der neuen Konsole. Nintendo hat eine Liste von Spielen veröffentlicht, die weiterhin mit Leistungs- und Startproblemen zu kämpfen haben. Ein Entwickler, der möglicherweise die Ursache für einige dieser Kompatibilitätsprobleme entdeckt hat, ist Limited Run Games.

Probleme mit der Abwärtskompatibilität

Warum funktionieren einige Spiele nicht auf der Nintendo Switch 2? Limited Run Games, bekannt für die Veröffentlichung physischer Kopien von Videospielen, hat herausgefunden, dass eine bestimmte Codezeile, die für die Videowiedergabe auf der ursprünglichen Switch verwendet wird, die Ursache für die Probleme sein könnte. Diese Entdeckung könnte nicht nur die Spiele betreffen, die von Limited Run Games veröffentlicht wurden, sondern auch Titel anderer Entwickler. Laut Josh Fairhurst, dem Chef von Limited Run Games, wurde diese Codezeile bereits an Nintendo gemeldet, in der Hoffnung, dass sie in einem zukünftigen Update der Abwärtskompatibilität der Switch 2 behoben wird.

Fairhurst erklärte weiter, dass Limited Run Games nur ein kurzes Zeitfenster hatte, um mit der Switch 2 zu arbeiten, da das Unternehmen die Entwicklungshardware erst vor zwei Wochen erhalten hatte. Dies deckt sich mit einem Bericht von Ende März, demzufolge viele Drittentwickler noch auf ihre Entwicklerkits warteten. Nintendo hatte sich entschieden, die Entwicklerkits zunächst nur an die größten Namen der Branche weiterzugeben, um Geheimnisse rund um die Switch 2 zu schützen.

Die Auswirkungen auf die Gaming-Community

Wie beeinflussen diese Probleme die Spieler? Die Liste der Spiele, die weiterhin Probleme haben, ist zwar klein, aber für diejenigen, die Geld für diese Spiele ausgegeben haben, dennoch frustrierend. In einem Test der Nintendo Switch 2 stieß ich bei der Jurassic Park Classic Games Collection schnell auf einen Absturz, der das Spiel daran hinderte, überhaupt bis zum Hauptmenü zu gelangen. Die Community hofft nun, dass Nintendo dieses vorgeschlagene Update schnellstmöglich umsetzt.

Diese Entdeckung von Limited Run Games könnte dazu beitragen, einige der Abwärtskompatibilitätsprobleme der Nintendo Switch 2 zu lösen. Viele Gamer erwarten eine schnelle Behebung der Probleme, um ihre Lieblingsspiele in vollem Umfang genießen zu können.

Der Weg nach vorne

Was plant Nintendo, um diese Probleme zu beheben? Nintendo arbeitet bereits mit seinen Partnern daran, die Probleme mit der Abwärtskompatibilität anzugehen. Die Community kann nur hoffen, dass die vorgeschlagenen Lösungen bald umgesetzt werden. Die Switch 2 bietet viele Vorteile, wie verbesserte Grafik und eine höhere Auflösung, aber die vollständige Abwärtskompatibilität ist ein entscheidender Faktor für viele Spieler.

Hast du bereits Abwärtskompatibilitätsprobleme auf der Nintendo Switch 2 erlebt? Wie fühlst du dich bisher über das neue System? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!