New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Celebi – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Das seltene Pokémon Celebi treibt sich in New Pokémon Snap herum. Es erfordert aber ein bisschen Geschick, um einen wirklich guten Schnappschuss vom Zeitreise-Pokémon zu erhaschen. In diesem Lösungsguide zeigen wir euch, wo ihr Celebi findet und wie ihr alle Sterne-Fotos hinbekommt.

New Pokémon Snap Lösung: Fundort von Celebi

Celebis Fundort ist auf der Stecke Wandelwald. Damit es erscheint, müsst ihr die Story bereits abgeschlossen haben und benötigt einen Forschungsrang von mindestens 2 für den Kurs. Das war es auch schon. Anders als bei anderen Legendären oder Mysteriösen Pokémon müsst ihr keine bestimmten Aktionen ausführen, damit Celebi auftaucht. Es schwebt immer im letzten Abschnitt der Strecke an euch vorbei und dreht seine Runden zwischen den Bäumen.

Serienbild-Modus von Vorteil! Wir empfehlen euch, den Serienbild-Modus in den Optionen zu aktivieren. Dadurch könnt ihr direkt 3, 4 oder 6 Fotos hintereinander schießen, wenn ihr auf den Auslöser drückt. Dadurch habt ihr eine viel bessere Chance, einen wirklich guten Schnappschuss von Celebi zu machen.

Fotodex-Seite von Celebi mit allen Posen vervollständigen

Um alle vier nötigen Schnappschüsse von Celebi zu bekommen, befolgt einfach unseren Guide. Wir geben euch die beste Lösung:

1-Stern-Foto von Celebi

Das ist das leichteste Foto. Ihr müsst Celebi einfach im Flug fotografieren. Da es immer im letzten Abschnitt der Strecke auftaucht und umherfliegt, sollte dieses Foto kein Problem darstellen.

2-Sterne-Foto von Celebi

Für das 2-Sterne-Bild müsst ihr Celebi mit einer Lumina-Kugel abwerfen sobald ihr es zum ersten Mal erblickt. Habt ihr es getroffen, freut es sich und breitet seine Arme aus. In diesem Moment müsst ihr abdrücken.

3-Sterne-Foto von Celebi

Für das 3-Sterne-Foto gibt es zwei Möglichkeiten. Für die erste Möglichkeit fotografiert ihr Celebi genau in dem Moment, wenn es sich teleportiert. Ihr erkennt das an dem blauem Schimmern um das Zeitreise-Pokémon.

Alternativ könnt ihr es auch ablichten, wenn es einen Samtapfel isst. Dafür müsst ihr es vorher – wenn ihr den letzten Bereich des Kurses erreicht – erfolgreich mit einer Lumina-Kugel abgeworfen haben.

Anschließend haltet ihr auf der rechten Seite Ausschau nach ein paar Äpfeln und einem Knapfel unter dem Baum mit den hohen Wurzeln. Celebi erscheint und wartet darauf, dass ihr einen Samtapfel hinwerft, den es dann genüsslich verspeist.

4-Sterne-Foto von Celebi

Um die letzte und seltenste Pose zu sehen, müsst ihr die gleichen Schritte ausführen wie beim 3-Sterne-Foto und anschließend Celebi ein weiteres Mal treffen:

Sobald ihr den letzten Abschnitt des Kurses erreicht, seht ihr Celebi schon zwischen den Bäumen umherfliegen. Trefft es mit einer Lumina-Kugel bevor es verschwindet.

bevor es verschwindet. Danach erscheint es bei den Äpfeln und dem Knapfel, die unter dem Baum mit den hervorragenden Wurzeln auf der rechten Seite des Weges liegen. Werft Celebi einen Samtapfel hin, und vergewissert euch, dass es ihn isst (Siehe Screenshot beim 3-Sterne-Foto).

hin, und vergewissert euch, dass es ihn isst (Siehe Screenshot beim 3-Sterne-Foto). Anschließend schaut ihr nach links zur der Ruinensäule. Celebi erscheint sitzend auf der Ruine und ihr müsst es dann wieder mit einer Lumina-Kugel abwerfen.

Habt ihr alle Schritte erfolgreich geschafft, erscheinen drei weitere Celebi und die Gruppe liefert euch einen tollen 4-Sterne-Schnappschuss. Für Extrapunkte könnt ihr die Scan-Funktion verwenden, damit die Celebi direkt in Kamera schauen.

