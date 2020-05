In der Vergangenheit haben wir schon viele Konzept-Designs zur PS5 gesehen. Aber dieses neue Konzept hat einen besonderen Twist. Die französische Gaming-Webseite VR4Player hat bei der Erstellung der Konzeptzeichnung daran gedacht, die vielseitig spekulierte V-Form einzubeziehen. Wir sehen die Konsole im nachfolgenden Trailer:

PS5-Konzept mit Curved-Design für V-Schnitt

Wenn wir davon ausgehen, dass die finale Form der PS5 wirklich einen V-Schnitt beinhalten könnte, bekommen wir es hier mit einer äußerst vielversprechenden Vorstellung der Designer zu tun.

Die Konsole lehnt sich farblich an den DualSense an. So kommt sie in einem Duoton aus schwarz und weiß daher. Doch die Form ist nur kaum mit anderen Konzeptbildern aus der Community zu vergleichen. So verfügt die Vorderfront über einen Rundbogen, während die Oberseite durch die besagte V-Form besticht.

Die Blu-ray-Disks werden hier an der Seite eingelegt, wie wir es von der PS4 kennen. Doch der Deckel auf der Oberseite ließe sich hier scheinbar abnehmen. Das Konstrukt erinnert von der vorderen Oberseite ein wenig an die PS One. Der entsprechende Deckel fährt hier wie in alten Zeiten nach oben weg.

Weiter haben die Designer an alles gedacht. So finden wir sogar das drehbare Logo vor, das mit der PlayStation 2 eingeführt wurde. Außerdem ließe sich diese Version der PS5 auch senkrecht aufstellen.

Zum Ende hin sehen wir die Konzept-Konsole noch in ein paar weiteren Farbausführungen, die sich unter anderem an Marvel’s Spider-Man anlehnen. Und das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Eines Tages, wenn auch nicht unbedingt direkt zum Release, wird es sicherlich die eine oder andere Farbvariante geben, die sich von der regulären PS5 unterscheidet. So werden die Entwickler auch bei der Next-Gen-Konsole entsprechende Bundles anbieten, die sich an die jeweiligen Spiele anlehnen. Das dürfte klar sein.