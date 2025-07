Neue Spiele im Xbox Game Pass Juli 2025 – Wuchang und RoboCop zum Start

Der Xbox Game Pass hat für die zweite Hälfte des Monats Juli 2025 eine aufregende Liste neuer Spiele angekündigt. Nachdem die erste Welle Anfang des Monats bereits mit Titeln wie Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 und Rise of the Tomb Raider gestartet ist, sind die Erwartungen hoch. Nun wurden weitere Spiele enthüllt, die jedoch gemischte Reaktionen hervorrufen.

Obwohl einige der neuen Titel nicht die Begeisterung aller wecken, gibt es dennoch Spiele, die Grund zur Freude bieten. Besonders die Day-One-Veröffentlichungen von Wuchang: Fallen Feathers und RoboCop: Rogue City stehen im Fokus der Vorfreude. Für Fans von entspannenden Spielen ist der kommende Farming Simulator 25 ein Highlight.

Die neuen Spiele im Überblick

Welche Spiele kommen in der zweiten Monatshälfte? Hier ist die vollständige Liste der neuen Xbox Game Pass Spiele für den Rest des Monats Juli 2025:

15. Juli – High on Life (Konsole, PC, Cloud) über Game Pass Standard, Game Pass Ultimate und PC Game Pass

17. Juli – RoboCop: Rogue City ( Xbox Series X|S , PC, Cloud) über Game Pass Standard, Game Pass Ultimate und PC Game Pass

, PC, Cloud) über Game Pass Standard, Game Pass Ultimate und PC Game Pass 17. Juli – My Friendly Neighborhood (Konsole, PC, Cloud) über Game Pass Ultimate und PC Game Pass

18. Juli – Back to the Dawn (Konsole, PC, Cloud) über Game Pass Ultimate und PC Game Pass

22. Juli – Abiotic Factor (Xbox Series X|S, PC, Cloud) über Game Pass Ultimate und PC Game Pass

23. Juli – Wheel World (Xbox Series X|S, PC, Cloud) über Game Pass Ultimate und PC Game Pass – Day One Game Pass Veröffentlichung

24. Juli – Wuchang: Fallen Feathers (Xbox Series X|S, PC, Cloud) über Game Pass Ultimate und PC Game Pass – Day One Game Pass Veröffentlichung

29. Juli – Grounded 2 Game Preview (Xbox Series X|S, PC, Cloud) über Game Pass Ultimate und PC Game Pass – Day One Game Pass Veröffentlichung

1. August – Farming Simulator 25 (Konsole, PC, Cloud) über Game Pass Standard, Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Highlights der neuen Veröffentlichungen

Welche Spiele stechen besonders hervor? Unter den Neuerscheinungen ist Wuchang: Fallen Feathers sicherlich ein Highlight, da es als Day-One-Release im Game Pass erscheint. Auch RoboCop: Rogue City zieht viel Aufmerksamkeit auf sich, da es ein beliebtes Franchise in die Welt der Videospiele bringt.

Ein weiteres spannendes Release ist Grounded 2, das in einer Game Preview-Version verfügbar sein wird. Dies bietet dir die Möglichkeit, das Sequel zu Grounded auszuprobieren, bevor die vollständige Version erscheint.

