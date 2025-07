Neue Spiele im Xbox Game Pass – Ab Juli mit Tony Hawk’s Pro Skater Highlight

Der Monat Juli bringt eine Vielzahl spannender neuer Spiele für den Xbox Game Pass mit sich. Die Auswahl reicht von actiongeladenen Klassikern bis hin zu faszinierenden neuen Abenteuern. Microsoft hat die ersten Spiele enthüllt, die in der ersten Monatshälfte verfügbar sein werden. Wenn du ein wenig Nostalgie mitbringen möchtest, dann bist du hier genau richtig.

Die Highlights im Juli

Welche Spiele stehen im Mittelpunkt? Zu den bemerkenswerten Spielen dieses Monats gehört Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Diese lang erwartete Fortsetzung wird am 11. Juli 2025 veröffentlicht und ist sowohl für Konsole, PC als auch die Cloud über den Game Pass Ultimate und den PC Game Pass verfügbar. Ein besonderes Highlight: Ein Gastauftritt der Teenage Mutant Ninja Turtles wird erwartet.

Ein weiteres vielversprechendes Spiel ist Little Nightmares II, das am 1. Juli 2025 für Konsole, PC und Cloud über Game Pass Standard, Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar ist. Das Spiel bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich auf den kommenden dritten Teil der Serie vorzubereiten.

Weitere spannende Neuzugänge

Was gibt es noch Neues im Game Pass? Zu den weiteren Neuzugängen zählen Rise of the Tomb Raider, das ebenfalls am 1. Juli 2025 verfügbar ist. Wenn du die Abenteuer von Lara Croft bisher verpasst hast, bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit, diese nachzuholen.

Am 2. Juli 2025 werden Legend of Mana und Trials of Mana für die Konsole über den Game Pass Standard verfügbar sein. Beide Spiele sind für Fans von Rollenspielen ein Muss und bieten eine fesselnde Handlung sowie ansprechende Grafiken.

Spiele für jeden Geschmack

Welche Vielfalt bietet der Game Pass diesen Monat? Microsoft hat diesen Monat eine breite Palette von Genres im Angebot. Am 3. Juli 2025 wird Ultimate Chicken Horse für Konsole, PC und Cloud verfügbar sein. Dieses Spiel bietet ein chaotisches Multiplayer-Erlebnis, das perfekt für einen Spieleabend mit Freunden ist.

The Ascent, ein Cyberpunk-Abenteuerspiel, wird am 8. Juli 2025 veröffentlicht und steht ebenfalls auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung. Es bietet packende Action in einer dystopischen Welt und ist ein Muss für Fans des Genres.

Abschließende Gedanken

Was macht den Xbox Game Pass im Juli besonders? Insgesamt bietet der Xbox Game Pass im Juli eine beeindruckende Mischung aus Klassikern und neuen Spielen, die für viele Stunden Unterhaltung sorgen. Besonders spannend ist die Möglichkeit, Spiele wie Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 früher zu erleben, wenn du bereit bist, für das Deluxe Edition Upgrade zu zahlen.

Was hältst du von den neuen Spielen im Xbox Game Pass? Welche Titel interessieren dich am meisten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!